Ringelheim: „Katastrophale Zustände“ rund um den Schäferhof

„Katastrophale Zustände“ in Ringelheim waren Thema bei der jüngsten Sitzung des Rates der Ortschaft Süd. Stein des Anstoßes ist der Verfall historischer Bausubstanz im Kern des Stadtteils. Die Christdemokraten beanstandeten die Zustände rund um die Brandruine Schäferhof, den gesperrten Korngang, aber auch das zunehmend baufällige Ringelheimer Schloss.

Brandruine darf nicht abgerissen werden

Mit schmalen Erfolgsaussichten, wie etwa die Antwort der Verwaltung auf eine CDU-Anfrage mit Blick auf den an Ostern 2018 durch einen Brand in weiten Teilen zerstörten, denkmalgeschützten Schäferhof auf dem Gutsgelände ergab. „Das Gebäude bricht zusehends zusammen“, klagt die Fraktion – verbunden mit der Frage, welche Maßnahmen die Stadtverwaltung trifft, „um Abhilfe zu schaffen“. Doch die befindet sich aktuell im Rechtsstreit mit dem Eigentümer. Die Denkmalschutzbehörde habe Sicherungsmaßnahmen angeordnet. Denn nach Einschätzung der Denkmalpfleger des Landes hat das Gebäude weiterhin Denkmalwert, weil die historische Klostermauer und wesentliche Teile des Erdgeschosses erhalten geblieben sind.

Eigentümer klagt gegen Auflagen der Stadt

Der Grundstückseigentümer sei der Anordnung nicht nachgekommen und ficht den entsprechenden Bescheid vor dem Verwaltungsgericht an. Dass das Gebäude aus der Denkmalliste gestrichen wird, sei derzeit ausgeschlossen, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

„Riesenproblem“ rund ums Schloss

Ähnlich verfahren ist die Situation nach Einschätzung von CDU-Vertreter Alexander Leinweber am nahen Schloss, das sich ebenfalls in Privatbesitz befindet. Mittlerweile seien nicht einmal mehr Fotos auf der Treppe möglich, die bei Hochzeitspaaren so beliebt waren. Aus Sorge vor herabfallenden Schlossbestandteilen. Er sieht „ein Riesenproblem“.

Auch der an den Schäferhof angrenzende Korngang sei seit Juni wegen Einsturzgefahr gesperrt, weil ein Nebengebäude einzustürzen drohe. Die Anwohner müssten über einen schmalen Schotterweg fahren, um das Grundstück zu verlassen. Größere Fahrzeuge wie Feuerwehr, Rettungswagen, Müllabfuhr nehmen den Weg über ein benachbartes Privatgelände. „Wie lange soll der unhaltbare Zustand noch anhalten?“, will Ortsratsmitglied Klaus Löwe (CDU) von der Verwaltung wissen, über dessen Grundstück die Lastwagen fahren. Eine Antwort steht noch aus.