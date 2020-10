Schützenverein Sauingen ehrt Könige und Pokalsieger

Als einer der wenigen Schützenvereine hat in diesem Jahr der Sauinger Schützenverein ein Königs- und Pokalschießen und eine Siegerehrung in Sauingen durchgeführt. Dieses alles war eine große Herausforderung, teilt der Verein mit. Das Königsschießen wurde aufgrund der Regularien (Abstand , Hygiene, Teilnehmerzahl) in einem Zeitraum von 4 Wochen und auch an wechselnden Wochentagen (Donnerstag bis Sonntag) durchgeführt. Verbunden war dieses mit einen großen Einsatz der Schießsportleiter und den Standaufsichten. Alle Regeln mussten eingehalten werden.

Siegerehrung war im Freien Die Siegerehrung wurde im Freien durchgeführt – das Wetter spielte dabei auch mit. Mit einer begrenzten Anzahl der teilnehmenden Schützen und leider ohne Gäste wurde es trotzdem noch ein würdiger Rahmen für die Könige und Pokalsieger. Umzug und Proklamationsabend mussten ausfallen Der große Proklamationsabend sowie auch der Umzug mit Spielmannszug durch das Dorf zum Königswecken konnte aufgrund der Corona-Auflagen nicht stattfinden. Die Proklamation des Jugend und des Laserkönigs wurde separat an einem anderen Termin durchgeführt. Da hier die Eltern mit eingeladen werden, war dieses, aufgrund der Teilnehmerzahl, mit dieser Veranstaltung nicht zu vereinbaren. Dies sind die neuen Majestäten Folgende Könige und Pokalsieger wurden geehrt: Schützenkönig Kevin Arnemann (13,3 Teiler), Schützenkönigin Nadja Arnemann (18,8), König Andreas Müller( 17,4), Königin Gudrun Hanisch (49,9), Lupi König Siegfried Schwartz (19,1), Volkskönig Simon Hanisch (20,8) und Volksjugendkönigin Maya Arnemann (27,5 Teiler), Damenpokal: Elke Müller und Nadja Arnemann, Feldschlößchen-Herrenpokal: Hermann Dreeßen,Benno-Walter-Pokal:Susanne Töpfer.