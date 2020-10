Arbeitnehmer streiken in Salzgitter für mehr Lohn

Dunkle Wolken, aus denen es regnete, zogen über den Rathaus-Vorplatz in Lebenstedt. „Das ist sinnbildlich, denn die Arbeitgeberseite lässt uns im Regen stehen“, sagte Heike Schmethüsen von der Gewerkschaft Komba. Das Wetter sei vergleichbar mit der Laune der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die waren am Mittwoch in Salzgitter dazu aufgerufen, erneut in den Streik zu treten, um ihrer Forderung nach einem Einkommensplus von 4,8 Prozent Nachdruck zu verleihen. Mit den Aktionen wollten die Gewerkschaften – im Anschluss an die Komba lud auch ver.di zur Kundgebung auf dem Vorplatz ein - am Tag vor der dritten Runde im Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie mussten die Kundgebungen verkleinert werden.

Die Arbeitgeber haben für die Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. „Wertschätzung sieht anders aus“, sagte Komba-Streikleiterin Heike Schmethüsen. „Die vorgeschlagene Erhöhung kann man nur als respektlos bezeichnen.“ Ver.di-Gewerkschaftssekretärin Corinna Jahr nannte das vorgelegte Angebot der Arbeitgeber „inakzeptabel, respektlos und nahezu provokant. Bei Licht betrachtet wollen sie uns mit rund einem Prozent abspeisen.“ Zu der Kundgebung hatte ver.di auch Vertreter der Ratsfraktionen eingeladen. Michael Letter (SPD) und Marcel Bürger (Grüne) hielten vor den Streikenden Grußworte. Die CDU-Fraktion hatte sich mit Hinweis auf die Herbstferien entschuldigt. „Es ist bedauerlich, aber vielleicht auch bezeichnend, dass die Partei des Oberbürgermeisters kein öffentliches Statement abgibt“, sagte Jahr. „Deshalb sagen wir es nochmals sehr deutlich direkt an Sie Herr Klingebiel: Sie haben großen Einfluss. Nutzen Sie diesen, bekennen Sie sich zum Respekt gegenüber ihren Beschäftigten – sowohl hinter verschlossenen Türen aber auch öffentlich.“ Einige Kilometer weiter südlich gab es ebenfalls Arbeitsniederlegungen. Mit dem zweiten Warnstreik innerhalb von zwei Wochen weitete die IG Metall Salzgitter-Peine ihren Kampf für die Tarifbindung der in Salzgitter-Bad ansässigen Funktel GmbH aus, die ein führender Hersteller von Funk-Sicherungssystemen ist, unter anderem für Justizvollzugsanstalten, Energieerzeuger und -versorger sowie Krankenhäuser. Die Solidaritätsaktion vor den Toren des Unternehmens unterstützen auch IG Metaller von SMAG, MAN, Alstom, Bosch, Meyer, Volkswagen, Salzgitter Flachstahl und weiteren Betrieben. Auf den ersten Streikaufruf der IG Metall vor zwei Wochen habe die Geschäftsführung eine halbe Stunde vor der Arbeitsniederlegung mit der Androhung reagiert, die Fertigung und die Reparatur am Standort zu verlagern, sagte Marion Koslowski-Kuzu von der IG Metall Salzgitter-Peine. „Die Geschäftsführung hat aber die Kampfbereitschaft ihrer Belegschaft unterschätzt. Selbstbewusste Beschäftigte möchten nun mal nicht mit ihrer Existenzvernichtung bedroht werden.“