Männer fahren unversichert E-Scooter und Auto

Die Polizei hielt zwei Fahrer ohne Versicherungsschutz an.

Ein 23-Jähriger ist am Freitag gegen 9.48 Uhr mit einem unversicherten E-Scooter in der Kattowitzer Straße in Salzgitter von der Polizei angehalten worden. Da der E-Scooter versicherungspflichtig ist wurde die Weiterfahrt laut Polizei untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Auto war nicht pflichtversichert

Gegen 12.15 Uhr wurde auf der Lichtenberger Straße in Salzgitter ein 28-Jähriger angehalten, der mit seinem Auto unterwegs war. Auch hier war der benutzte Pkw ohne die Pflichtversicherung. Die Beamten untersagten auch hier die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

red