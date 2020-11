Große Freude beim Hospiz und der Tafel Salzgitter. Im Schulungsraum der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel wurde den beiden Einrichtungen jeweils eine Spende in Höhe von 1600 Euro überreicht. Die Summe stammt aus den Skat- und Doppelkopfspielen während der Monate Oktober bis April (Wintermonate).

Diese Treffen, die einmal monatlich stattfinden, sind eine feste Institution und finden nun bereits regelmäßig seit 35 Jahren statt und erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Zusammen kommen dabei Spieler unter anderem aus den Bereichen Polizei, Verwaltung, Banken, Firmen, Geschäftsleute, Amtsgericht und mehr. Das eingespielte Geld – je Teilnehmer 20 Euro Teilnahmegebühr – wird anschließend an karitative Zwecke verteilt. In diesem Jahr übergaben PI-Leiter Volker Warnecke und Ralf Bartels, Kripo-Chef Salzgitter-Bad und Organisator, die Spenden.

Engagement ist wichtig

Für die Kartenspieler gibt es auch einen kleinen Anreiz in Form von Preisen. „Von den Einnahmen werden die Präsente gekauft und der Rest wandert in den Spendentopf. Wir unterstützen damit jährlich wechselnde Einrichtungen. Engagement ist in der heutigen Zeit sehr wichtig“, erklärte Warnecke im Beisein der Hospiz-Geschäftsführerin Britta Bötel und Ida Naumov von der Tafel. Man wolle, so Warnecke weiter, mit der Aktion zum Wohle der Gesellschaft beitragen. Hospiz und Tafel seien systemrelevante Institutionen, die jeden Cent benötigten, um weiter funktionieren zu können.

Die Einrichtungen sind dankbar

„Wir fahren momentan Verluste ein und können das Geld gut gebrauchen, um unsere Kosten zu decken. Denn wir müssen Corona-bedingt auch Masken, Desinfektionsmittel oder Handschuhe zur Verfügung stellen. Mit Waren sind wir sehr gut aufgestellt. Durch die am Montag neu greifenden Maßnahmen werden wohl weniger Personen zur Tafel kommen. Wir versuchen aber alles, um die Tafel möglichst lange offen zu halten“, sagte Ida Naumov.

Auch Britta Bötel war positiv über die hohe Geldspende erfreut. „Man kann nur danke sagen, dass wir unterstützt werden, denn auch der laufende Betrieb muss gesichert sein. In Coronazeiten sind momentan die Spenden verständlicherweise weniger geworden. Unsere laufenden Ausgabe wie Personalkosten müssen gedeckt sein“, bedankte sich Bötel über die Finanzspritze.