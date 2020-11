Täter beschädigen in Salzgitter-Bad ein geparktes Auto

Das Auto wurde in Salzgitter-Bad an der Erikastraße beschädigt.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in Salzgitter-Bad an der Erikastraße zwischen Samstag, 31. Oktober, 16 Uhr, und Sonntag, 1. November, 15 Uhr, an einem geparkten Dacia Dokker die Motorhaube beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

red