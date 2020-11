Seniorin wird in Lebenstedt auf offener Straße beraubt

Eine 90-jährige Frau ist laut Polizei am Montag, 2. November, 14 Uhr, von einem Unbekannten in Lebenstedt auf offener Straße der Handtasche beraubt worden. Nach Stand der Ermittlungen sei die auf einen Rollator angewiesene Frau auf dem rechten Fußweg im Wildkamp in Richtung Feldstraße gegangen. In Höhe des Mammutrings habe sich der Täter auf seinem Fahrrad von hinten der Frau genähert und ihr die Handtasche entrissen, die sie über den Griff ihres Rollators gehängt und zusätzlich festgehalten habe.

Täter flüchtete auf dem Rad

Die Seniorin habe das Gleichgewicht verloren und sei fast zu Boden gestürzt. „Durch glückliche Umstände wurde die Frau bei der Tat nicht verletzt“, so die Polizei weiter. Der Täter sei mit seinem Rad in Richtung Feldstraße geflüchtet.

Die Täterbeschreibung

Täterbeschreibung: zirka 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, helles Haar, blau-graue Jeanshose und blaue Jeansjacke. Er habe außer persönlichen Ausweisdokumenten auch Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Zeugen: (05341) 18970.

red