Corona: Weiterer Todesfall und 32 Neuinfektionen in Salzgitter

Zahlreiche neue positive Coronafälle und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Salzgitter zu beklagen. Am heutigen Dienstag, 3. November, meldete das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter 32 Neuerkrankungen. Zudem sei der 13. Todesfall seit Beginn der Pandemie zu beklagen, schildert Stadtsprecherin Simone Kesser. „Es handelt sich um einen über 80-jährigen Mann, der im Krankenhaus verstorben ist.“

Auch an den Schulen der Stadt wurden weitere Infektionen bekannt. „Betroffen sind das Kranich-Gymnasium, das Gymnasium Salzgitter-Bad, die Emil-Langen-Realschule sowie die Grundschule Hallendorf.“

Für die betroffenen sechs Klassen und Lehrkräfte ordnete vom Gesundheitsamt häusliche Quarantäne an. Damit wechseln die Schulen – soweit nicht bereits geschehen – nach der neuen Verordnung des Landes automatisch in das „Szenario B“, in dem sich Präsenz- und Heimunterricht abwechseln.

Die Kontaktnachverfolgung laufe, sagt Kessner.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen in Salzgitter steigt somit auf 607.

Akut infiziert sind demzufolge 292 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt leicht auf 170,09 (-2,81).