Kitas – Förderung für digitale Strukturen

Dass die sichere digitale Kommunikation für jeden einzelnen immer wichtiger wird, das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt. Sie ist, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt, auch für Bereiche wichtig geworden, die bisher mit der Digitalisierung nicht unbedingt in Verbindung gebracht wurden.

Kontakt zu Eltern und Mitarbeitenden halten

Zu ihnen gehören demnach auch Kindertagesstätten, die den Kontakt zu Kindern und Eltern, aber auch zu Mitarbeitenden und relevanten Externen halten müssen. „Während der Lockdown-Phase war der digitale Weg hier der sicherste und schnellste, um Informationen schnell zu übermitteln und sich direkt untereinander auszutauschen. Für die Mitarbeitenden in den Kitas will die Stadt Salzgitter die digitalen Voraussetzungen ausbauen, damit sie an Online-Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung, sowie an digitalen Arbeits- und Netzwerktreffen teilnehmen können. Des Weiteren soll den Kindergärten eine zeitgemäße Öffentlichkeits- und Elternarbeit ermöglicht werden“, heißt es weiter.

Fördermittel aus einem Bundesprogramm

Um die digitale Infrastruktur in den Kindertagesstätten zu verbessern, würden in Salzgitter aus dem Bundesprojekt „Sprachkitas“ des Bundesfamilienministeriums finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. In der Stadt profitieren laut Verwaltung 16 Einrichtungen von dieser Förderung. „Um eine gleichberechtigte Wettbewerbsfähigkeit der Kindertagesstätten innerhalb des Stadtgebietes zu sichern, erhalten die weiteren 32 Kitas einen Digitalisierungszuschuss in gleicher Höhe von der Stadt Salzgitter“, teilt die Verwaltung weiter mit.

Langfristig solle der medienpädagogische Bereich in die Einrichtungskonzeption der hiesigen Kitas Einzug finden. Hierzu müsse die digitale Infrastruktur verbessert werden, die nicht nur durch unmittelbare finanzielle Unterstützung der 48 Kitas erreicht werden solle, sondern auch durch Schulungen der Mitarbeitenden im Umgang mit den digitalen Medien. Pro Einrichtung werde eine pädagogische Fachkraft qualifiziert, die anschließend ihr Wissen an das restliche Kita-Team weitergeben solle, so dass eine flächendeckende Wissenserweiterung und –festigung bei den Mitarbeitenden erfolgen könne.

Zusätzlich erhalten laut Verwaltung alle Kitas die Möglichkeit, die „Kita-Info-App“ kostenneutral für die Kommunikation mit den Eltern zu nutzen.

red