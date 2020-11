Video-Beratung beim DRK in Salzgitter nun möglich

Drei Beratungsstellen des Rotkreuz-Kreisverbandes(DRK) in Salzgitter bieten jetzt neben persönlicher Beratung und Telefonberatung künftig auch Videoberatung an. „Alternative Beratungsangebote ohne direkten Kontakt haben sich während der ersten Phase der Corona-Zeit bewährt – zunächst vor allem in Form von telefonischer Beratung“, wird Carola Mette, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Braunschweig-Salzgitter, in einer Pressemitteilung des DRK zitiert.

Vorherige Absprache am Telefon

Die neue Möglichkeit der Video-Beratung kann ab sofort genutzt werden – jeweils nach vorheriger Absprache am Telefon. Bei den teilnehmenden Einrichtungen des DRK handelt sich im Beratungszentrum am Smeewinkel 5 in Lebenstedt um die Allgemeine Sozialberatung, die Beratung für Menschen mit Krebs und deren Angehörige sowie die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung.

Telefonberatung seit dem Frühjahr möglich

Anlass für die Erweiterung des Angebots, das bisher persönliche Beratung und seit dem Frühjahr Telefonberatung umfasste, ist zwar die Corona-Pandemie. „Aber wir hatten bereits vorher geplant, diesen Schritt zu gehen“, wird Mette zitiert. „Die Rahmenbedingungen haben sich durch die Pandemie geändert, so dass die Akzeptanz für die Nutzung von alternativen Beratungsformen gewachsen ist.“

Teilnahme an Videogesprächen soll technisch leicht sein

Dabei wurde laut Mitteilung beim Roten Kreuz Wert darauf gelegt, dass die Teilnahme an Videogesprächen für die Ratsuchenden technisch einfach ist und dass Datensicherheit unbedingt gewährleistet wird.

So wurde das Computerprogramm eines europäischen Anbieters ausgewählt, für den das strengere europäische Datenrecht gilt. Videoberatung ist für Ratsuchende über deren PC, Tablet oder Smartphone möglich.

Nur Internetzugang und Mailadresse nötig

Außerdem sei das Programm sehr anwenderfreundlich, so dass ein Klient die entsprechende Software nicht auf sein eigenes Endgerät herunterladen muss. Der Videokontakt zur Beratungsstelle funktioniere über eine Einladung per E-Mail. Der Ratsuchende müsse also nur einen Internetzugang und eine Mailadresse haben. In eine Video-Beratung können auch Grafiken, Dokumente und Formulare eingeblendet werden.

