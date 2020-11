Salzgitters Deponie dicht: Müll landet illegal im Wald

Kartons, Schränke, Regale, Elektrogeräte, Lampen, Waschbecken - mitunter häufen sich komplette Wohnungseinrichtungen auf Wertstoffinseln wie hier am Pappelweg, der Lange Wanne, an der Reppnerschen Straße oder in Watenstedt.

Dass in Corona-Zeiten gastronomische Außerhauslieferungen beliebt sind und Bürger mehr Zeit haben, in Haus und Garten zu werkeln, spiegelt sich in den Abfallmengen wieder. Auch in Salzgitter. Der Städtische Regiebetrieb (SRB) verzeichnet im noch nicht abgelaufenen Jahr mehr illegale Müllhalden als im gesamten Jahr 2019. Dennoch rät Leiter Dietrich Leptien im Etatentwurf für 2021 und 2022 davon ab, die Abfallgebühren zu erhöhen.

Nicht bloß der Ausbruch der Pandemie und der damit verbundene Lockdown ab März haben die Abfallmengen im Stadtgebiet verändert. Dass die Deponie Diebesstieg vom 20. März bis 20. April für private Anlieferungen geschlossen blieb, habe zu einem zehnprozentigen Anstieg des Biomülls geführt, ist Leptien überzeugt. So seien im vergangenen Jahr 5224 Tonnen angefallen. 5833 Tonnen würden es 2020 werden, schätzt der SRB. Biomüll nimmt zu Viele Faktoren hätten zur Zunahme des Biomülls beigetragen: Wegen der Deponieschließung hätten die Bürger stärker auf private Tonnen zurückgreifen müssen. Und das in einer Zeit, in der die Gartenarbeit zugenommen und Online-Termine für Anlieferung von Grünschnitt beim Entsorgungszentrum noch schwer zu bekommen waren. Inzwischen habe sich das System bewährt: Voranmeldungen, Abstandswahrung und die Vermeidung von Staus hätten sich als Vorteile erwiesen. Was wunder, dass Leptien ankündigt: „Wir werden bei dem System bleiben.“ Weiterhin sind Kleinanlieferungen aus anderen Kommunen nicht möglich. Auch das spiegelt sich in den Abfallzahlen wider. Hier ist das Volumen gegenüber 2019 um ein Drittel abgesackt. Liefen noch 2019 rund 146.000 Tonnen über Kleinanlieferung im Diebesstieg ein, sind es nun bis Jahresende nurmehr etwa 99.000 Tonnen. Sperrmüll landet im Wald Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Sperrmüll. Allerdings mit anderen Auswirkungen. Da Kleinanlieferungen zeitweise nicht möglich waren, sank die bei der Stadt registrierte Müllmenge um 541 Tonnen auf 2624 bis zum Jahresende. 2019 lag sie bei 3165 Tonnen. Dafür stieg die Terminanfrage für eine Abfuhr massiv an. „Wir sind bis Jahresende ausgebucht – das gab es noch nie“, sagt Leptien. Die nachteilige Folge: Die Zahl der Fälle, in denen Bürger ihren Müll illegal in Wälder abkippten, stieg laut SRB massiv an. „Teilweise haben wir ganze Wagenladungen rausgeholt“, erinnert sich der Betriebsleiter. Was auffiel: Nicht die Menge wuchs, aber die Zahl der Orte, an denen sorglose Zeitgenossen unbekümmert Abfall hinterließen. Ähnlich bequem handeln Bürger, die in gelben Säcken, die ab 2023 durch gelbe Tonnen ersetzt werden, Restmüll oder Einmal-Masken entsorgen. Es ist Abfall, der in Bio- oder Hausmülltonnen gehört. Auch hier kam es zu starker Zunahme. Bis Jahresende dürften hier laut SRB rund 4346 Tonnen Leichtverpackungen zusammen kommen, 2019 waren es noch 4007 Tonnen. Altpapier-Mengen gingen zurück Leptien sieht die Gründe in der Zunahme von Verpackungsabfällen durch Lieferservices und durch die Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten im Homeoffice. „Die Haushalte haben mehr Bedarf etwa an Konserven, Joghurtbechern und ähnlichem gehabt“, vermutet der SRB-Leiter. Ein anderes Bild zeigt sich bei der Entsorgung Altpapier. Hier ging die Menge um 440 Tonnen auf geschätzte 6928 Tonnen zurück. Dass die Zahlen trotz beliebter werdenden Online-Bestellungen rückläufig sind, führt Leptien darauf zurück, dass die Liefer-Kartonagen geringeres Gewicht, aber höheres Volumen haben. Alles in allem zieht der SRB trotz Corona eine positive Bilanz: „Ich bin zufrieden“, sagt Leptien, „dass wir die Krise bisher mit nur minimalen Einschränkungen meistern konnten.“