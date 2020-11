Salzgitters Polizei könnte 2023 in die Wasserburg ziehen

Der Ratsbeschluss, das Obergeschoss im Herrenhaus der Wasserburg so zu sanieren, damit dort die örtliche Polizeistation einziehen kann, hat für Aufregung gesorgt – vier Monate danach. Denn die Fraktion der Grünen hat mit einem langen Fragenkatalog an die Verwaltung Bedenken geäußert. Die Politiker befürchten, dass es auf dem eingegrenzten Grundstück der Burg nicht möglich sein wird, Polizeieinsätze zu ermöglichen, ohne den dortigen Publikumsverkehr zu gefährden. Nun hat sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) eingeschaltet. Er weist die Bedenken zurück. OB und Polizei gehen davon aus, dass der Einzug vermutlich bis 2023 gelingen wird.

Die Bedenken der Grünen

Elf Punkte spricht die Fraktion der Grünen in einem Papier an, mit dem sie jüngst im Stadtplanungs- und Bauausschuss Unmut bei SPD und CDU ausgelöst hat. Das historisch bedeutsame und denkmalgeschützte Gebäudeensemble sei abseits von Corona-Zeiten Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen wie etwa dem Mittelalterfest, dem Kindersommercamp sowie Aufführungen in Pferdestall und in der Sporthalle. Werde zudem der nahe Spielplatz berücksichtigt, seien auf dem Burggelände viele Fußgänger, Rad- und Autofahrer unterwegs, stellt die Fraktion fest.

Die Grünen wollen daher von der Verwaltung wissen, ob zusätzliche Parkplätze auf dem Innenhof geplant sind und wieweit sich der allgemeine Publikumsverkehr mit dem geplanten Polizeibetrieb vereinbaren lässt. Außerdem fragen sie bei der Stadt an, ob durch die künftige Nutzung Gefahr für die Verkehrssicherheit besteht und ob deswegen ein Sicherheitskonzept erwogen werde.

Die Position der Stadt

Klingebiel betont, dass bei Stadt und Polizei keine grundsätzlichen Erkenntnisse vorliegen, die gegen den Einzug der Wache aufs Burggelände sprechen. Detailfragen würden geklärt, sobald der Rat im Dezember die nötigen Sanierungskosten von knapp einer Million Euro im Doppelhaushalt für 2021/2022 verankert und das Land den Etat im Frühjahr bewilligt habe.

Projektbeschluss ist abzuwarten

Dann werde das Vorhaben formell von der Politik im Rahmen eines Projektbeschlusses gestartet. Die nötigen Handwerkerarbeiten seien auszuschreiben. Bis zu diesem Zeitpunkt sei zu klären, wie die rund 87 Quadratmeter zu nutzen seien, die die Polizei im Obergeschoss nicht benötigt. Für die Dienststelle seien etwa 190 Quadratmeter geplant.

Wer nebenan einzieht, ist derzeit noch offen, so der OB. Infrage kämmen Vereins- oder Fraktionsräume. Geklärt werden müsse dann aber auch, wie viele Parkplätze die Polizei benötigt und welche Vorkehrungen zur Verkehrssicherheit auf dem Burggelände erforderlich seien. „Solche Detailfragen“, betont Klingebiel, „werden das Projekt aber nicht grundsätzlich gefährden“.

Vorvertrag wird bald unterzeichnet

Derzeit werde mit der Polizei über einen Mietvertrag verhandelt. Der OB geht davon aus, dass ein Vorvertrag bereits im Januar 2021 unterzeichnet werden kann. Klingebiel vermutet, dass mit der Sanierung des Herrenhauses durch den Eigenbetrieb 85 (Fachdienst Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik) Anfang 2021 begonnen werden kann. Komme es nicht zu Verzögerungen, könnte die Sanierung Anfang 2023 beendet sein.

Bekenntnis zum Stadtteil

Der Oberbürgermeister begrüßt das Vorhaben aus mehreren Gründen. Zum einen trage der Einzug der Dienststelle zur weiteren Belebung der Wasserburg bei. Zum anderen minimierten die Mietzahlungen der Polizei die Zuschüsse der Stadt zur Erhaltung des historischen Ensembles. Und zum dritten stelle die Verlagerung der Dienststelle innerhalb von Gebhardshagen ein „klares Bekenntnis zur Präsenz im Stadtteil“ dar.

Eines sei allerdings nicht zu erwarten, betont Klingebiel. Der Einzug der Polizei bedeute zwar die erstrebenswerte vollständige Nutzung des vom Förderverein bereits zum Teil sanierten Herrenhauses. Er sei aber nicht als Startsignal für die weitere Erneuerung der Wasserburg zu sehen. „Dafür reichen die derzeitigen Finanzen der Stadt Salzgitter nicht aus“, betont der Oberbürgermeister.

Das sagt die Polizei

Inspektionsleiter Volker Warnecke teilt die Einschätzung der Stadt. „Das Herrenhaus“, sagt er, „ist für die Dienststelle geeignet“. Sie sei gut erreichbar und bleibe damit auf Dauer in Gebhardshagen. Der Platz in der Burg reiche für eine überschaubare Polizeistation mit zwei Streifenwagen und einer Besetzung „im einstelligen Bereich“ aus.

Warnecke ist sicher, dass es bei größerem Publikumsverkehr, also etwa bei Festen „pragmatische Lösungen“ gibt. Zu Klärung offener Fragen sei nächste Woche ein Treffen mit den Grünen anberaumt.