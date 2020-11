Das sind die Texte unserer Hospiz-Serie

Seit 15 Jahren gibt es das stationäre Hospiz in Salzgitter-Bad. Erst im alten Klinikum, seit 2014 in einem eigenen hellen Gebäude an der Virchowstraße – nur wenige hundert Meter entfernt. 24 Mitarbeiter kümmern sich in der Einrichtung um bis zu acht Gäste, wie die Menschen dort genannt werden. Nicht Patienten, wie man denken könnte. Dazu kommen 19 Ehrenamtliche. Unsere Zeitung stellt vor allem die Menschen im und um das Hospiz vor.

Leben im Hospiz Salzgitter – Noch einmal Weihnachten feiern.

Kathrin Nötzel – Seit 15 Jahren Pflegedienstleitung im Hospiz Salzgitter.

Schmackhafte Pfannkuchen für die Salzgitteraner Hospizgäste.