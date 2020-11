Salzgitter: Polizistin beleidigt und Freund verprügelt

Eine wodkagetränkte Februarnacht endet für einen 25 Jahre alten Salzgitteraner wohl im Gefängnis. Erst soll er eine Polizistin als „Nutte“ beschimpft haben. Als ein Bekannter fragte, was das denn solle, verpasste er seinem Kumpel eine Kopfnuss, befand ein Richter des Amtsgerichts Salzgitter und verhängte eine sechsmonatige Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung und Beleidigung. Weil der Richter nichts entdeckte, das „für den Angeklagten spricht“ soll die Strafe vollstreckt werden.

Angeklagter will vom Schnaps lassen

Was genau in der Nacht in einer Tiefgarage im Süden Salzgitters passierte, daran könne er sich beim besten Willen nicht erinnern, sagte der 25-Jährige dem Richter. Erst habe man zu dritt eine Flasche, dann zu siebt zwei weitere Flaschen Kartoffelschnaps getrunken. Was anschließend geschah, „davon weiß ich nichts mehr“. Er wolle aber künftig die Finger von Hochprozentigem lassen und sich auf Bier beschränken.

Zwei seiner Trinkgefährten füllen die Erinnerungslücken. „Irgendwann kam die Polizei“, schildert ein Auszubildender (21). „Es wurde etwas lauter und es kam zu Beleidigungen.“ Von wem genau, wisse er nicht. Der zweite Zeuge, der an diesem Abend offenbar verprügelt wurde, weiß mehr. „Er war außer Rand und Band“ als die Polizei seinen Ausweis sehen wollte, sagt er über den Angeklagten. Man habe versucht, ihn zu beruhigen.

Polizistin: „Er war extrem aggressiv“

Er „baute sich vor mir auf und forderte seinen Ausweis zurück“, berichtet die Polizistin, die mit ihrem Kollegen vor Ort war. Sie schildert den Angeklagten als extrem aggressiv. „Das war sehr bedrohlich und hätte auch anders ausgehen können. Mit ihm war überhaupt nicht zu reden.“ Verstärkung konnten die Beamten wegen eines Funklochs nicht rufen und traten den Rückzug an. Später wurden sie dann benachrichtigt, weil Zeugen sahen, wie ein Mann mit nacktem Oberkörper einen anderen „bearbeitet“, der am Boden liegt.

Offenbar war ein Trio nach der Abfahrt der Polizei weiter zu einer Kneipe gezogen. Auf dem Weg fragte Zeuge 2 seine Trinkbekanntschaft, was der aggressive Auftritt denn sollte. „Du weißt nicht, was richtige Freundschaft ist“, habe der Angeklagte daraufhin gerufen, ihn mit einem Tritt in die Kniekehle zu Fall gebracht und einen Kopfstoß verpasst. Trotz allem nimmt der Zeuge seinen Bekannten vor Gericht in Schutz. „Der Alkohol, Sie wissen…“. Noch vor der Hauptverhandlung hatte er die Anzeige zurückgezogen – allerdings sah die Staatsanwaltschaft ein öffentliches Interesse und führte das Verfahren fort. „Ich will nicht derjenige sein, der ihn ins Gefängnis bringt. Er hat sich doch entschuldigt. Wir kennen uns lange. Aber vor Gericht muss man die Wahrheit sagen“ Wenn auch erst, weil das Opfer ihn auf der gemeinsamem Arbeitsstelle ansprach. Zuvor hatte der mutmaßliche Täter ihn ignoriert.

Angeklagter stand zur Tatzeit unter laufender Bewährung

Elf Einträge zieren das Vorstrafenregister des Angeklagten, die klingen wie eine Schallplatte, die an der immergleichen Stelle springt, als der Richter sie vorträgt: Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung. Zur Tatzeit stand der Mann unter doppelter Bewährung.

Eine weitere Bewährung soll nach dem Willen des Richters nicht geben. Sechs Monate Freiheitsstrafe – und damit mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert – verhängte er. Zugunsten des Angeklagten spreche wenig. Nur dies: Weil er er erheblich alkoholisiert war, müsse von einer möglicherweise verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden. Der 25-Jährige legte Berufung ein gegen das Urteil.

44 Delikte gegen Polizisten in einem Jahr

Der Vorfall reiht sich ein in die Liste von Taten gegen Polizeibeamte im Stadtgebiet. 44 solcher Delikte weist die Kriminalstatistik für das Jahr 2019 aus. Zumeist handelt es sich um Verfahren wegen Widerstandshandlungen, Anzeigen wegen Beleidigung sind eher die Ausnahme. Für 2020 weist die Tendenz weiter nach oben, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. Möglicherweise hänge das auch mit den Corona-Kontrollen zusammen.