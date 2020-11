Salzgitters Mietshäuser werden für 1,3 Millionen modernisiert

Die Immobilienverwaltung TAG Wohnen in Salzgitter hat angekündigt, dass sie zum Jahresende noch mal mehr als rund 1,3 Millionen Euro in die Modernisierung ihres Bestandes steckt. Mit diesen Investitionen „tragen wir auch dazu bei, den Wohnungsstandort Salzgitter attraktiv zu halten“, sagt Standortleiter Claudius Oleszak.

Wie wertet das Unternehmen seinen Bestand auf? Seit die TAG 2011 die Wohnungen der Colonia übernommen hat, strich sie unter anderem in Lebenstedt Haustüren, brachte Balkone in Hallendorf an, sanierte Fassaden und Dächer mit Wärmedämmung und tauschte die Fenster aus. So wurde nach Unternehmensangaben allein im Fredenberg nach und nach der gesamt südliche Teil saniert – von der Julius-Leber-Straße, über die Geschwister-Scholl-Straße, die Dietrich-Bonhoeffer-Straße und die Graf-Stauffenberg-Straße.

TAG hat im Fredenberg bereits saniert

Die TAG berücksichtigte auch den nördlichen Teil – von der Graf-Moltke-Straße, die Carl-von Ossietzky-Straße und den Hans-Böckler-Ring. So hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen fünf Jahren fast 400 Wohnungen mit einem Kostenaufwand von knapp 8 Millionen Euro modernisiert.

Dabei ließen sich Grundrisse in einigen Gebäuden ändern, Häuserblöcke von der Rückseite barrierefrei erschließen. So hätten soziale Träger wie die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas und die Bildungshelden gGmbH im Fredenberg etabliert werden können. Nun haben die Arbeiten im Norden, also rund um Hüttenring und Thomasweg begonnen.

Zusätzliche Investitionen in diesem Winter

Der Mann, der damit beauftragt ist, die mehr als 8800 TAG-Wohnungen in Schuss zu halten, ist der technische Leiter, Oliver Hüter. Bis Ende Dezember will er die Häuser in der Schillerstraße 18-22 energetisch sanieren, also die Satteldächer, das Wärmedämmverbundsystem und die Hauseingangstüren. Die Kosten liegen bei 395.974 Euro.

Im Winter soll der Hasenwinkel 23-25 ähnlich modernisiert werden. Hier nennt die TAG Kosten von 425.136 Euro. Im Thomasweg 2-18 stehen die Fassadensanierung der Hausrückseiten mit den Balkonen an. Zudem will die TAG Fenster- und Balkontürenelemente erneuern. Die Kosten liegen bei rund 337.000 Euro.

Die zusätzliche Investitionen seien in diesem Winter erstmals aufgrund der milden Witterung möglich geworden, sagt Oleszak. Der Häuserbestand, den die TAG derzeit etwa im Hasenwinkel erneuert, stamme aus den 40er-Jahren.

Für das Frühjahr plant Hüter die energetische Modernisierung des Hasenwinkels 29-39, will aber auch die restliche Schillerstraße erneuern. Zudem stehen Fenstertausch, die Erneuerung von Hauswegen, die Modernisierung von Briefkästen und der Anstrich von Haustüren auf Hüters Zettel.