Corona: Wie geht es weiter an Salzgitters Schulen?

Maskenpflicht für alle Schüler sowie der Wechsel zwischen Heim- und Präsenzunterricht auch ohne einen Quarantänefall: Diese verpflichtenden Regeln gelten laut Kultusministeriums ab 1. Dezember in allen „Corona-Hotspots“ in Niedersachsen. Genauer: überall dort, wo die 7-Tage-Inzidenz bei 200 oder höher liegt. Was bedeutet die neue Landesverordnung für die Stadt Salzgitter, wo der Inzidenz-Wert seit Wochen um diese Schwelle herum pendelt? Und die damit konstant zu den am stärksten betroffenen Kommunen in Niedersachsen gehört? Nur die Landkreise Cloppenburg, Osnabrück und Vechta wiesen höhere Inzidenzzahlen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf.

Bis zum 1. Dezember gilt in Salzgitter noch eine Regelung , die die Stadt mit Oberbürgermeister Frank Klingebiel an der Spitze am 17. November in Kraft gesetzt hat. Bis dahin, so war verfügt worden, gehen ausnahmslos alle Schulen in das „Szenario B“, der Unterricht erfolgt im Wechsel zwischen Homeschooling und Schule. Das sollte Eltern, Lehrern und Schülern Planungssicherheit geben. „Das Infektionsgeschehen in der kritischen Phase der Pandemie in Salzgitter lässt mir keine andere Wahl. So wird sich die angespannte Lage in den vollen Unterrichtsräumen und den vollen Schulbussen entspannen und das Infektionsrisiko reduzieren“, hatte Klingebiel am 17. November erklärt und sprach von „einer dramatischen Lage“ in der Stadt. Ziel aller Infektionsschutzmaßnahmen sei es, die hohe Inzidenz in Salzgitter kurzfristig und nachhaltig unter 100 zurückzuführen.

Doch das Infektionsgeschehen in Salzgitter scheint bis heute fast ungebrochen: Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz nach Mitteilung der Stadt bei 175,49. Wird die Verfügung der Stadt also verlängert? Oder belässt man es bei den Vorgaben des Landes, sobald der Inzidenzwert die 200er-Marke reißt?

Am Donnerstagabend beriet der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung, ob die Regelung zum Szenario B verlängert wird. Bei Redaktionsschluss tagte er noch, am Freitag soll die Öffentlichkeit dann ausführlich über getroffene Regelung werden, erklärte Stadtsprecherin Simone Kessner.

Hans-Günter Gerhold, Rektor des Gymnasiums Salzgitter-Bad und einer der Sprecher der „Interessengemeinschaft Schulleitung Salzgitter“ würde es angesichts gleichbleibend hoher Infektionszahlen jedenfalls begrüßen, wenn die Stadt ihre Regelung beibehält und die bis Weihnachten stadtweit in Szenario B verbleiben. „Sonst kommt man auf keinen grünen Zweig. Zudem wäre besser für alle, wenn es eine Verlässlichkeit gibt.“ Allerdings bräuchte es in seinen Augen mehr Unterstützung für die Eltern, die eine Betreuung im Heimunterricht nicht leisten können. Gerade dieser Punkt hatte unter Eltern große Unruhe und Missmut ausgelöst, als die Stadt ihre Allgemeinverfügung erließ.

Auch Ingo Kavemann, der Vorsitzende des Stadtelternrates, plädiert dafür, das „Szenario B“ für Salzgitter zu verlängern. „Bei den hohen Infektionszahlen ist das sinnvoll.“ Allerdings beschränkt auf die weiterführenden Schulen. Aus den Grundschulen habe es Kritik am aktuellen Modell gegeben. Speziell für berufstätige Eltern jüngerer Kinder der Klassenstufen 1 und 2 sei es kaum möglich, diesen im Heimunterricht die nötige Anleitung zukommen zu lassen.