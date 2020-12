Salzgitters Schwangere können Singen lernen

Lebenstedt. Die Musikschule der Stadt Salzgitter macht Schwangeren ein besonderes Angebot: Sie will sie im Singen unterrichten.

Ein Kursangebot für werdende Mütter bietet die Musikschule der Stadt Salzgitter mit dem Titel „Sing, Baby!“. Damit, so teilt die Stadt mit, solle werdenden Müttern vermittelt werden, wie positiv der eigene Gesang auf sie und ihre Schwangerschaft wirkt. Der Gesangskurs findet in der Musikschule, Wehrstraße 27, in Lebenstedt als Einzelunterricht über etwa drei Monate als besonderes Angebot statt.

Termine könnten individuell mit der Kursleiterin Stefanie Wipprecht geplant werden. Die Schule habe einen umfangreichen Corona-Hygieneplan erstellt. Dieser könne auf der Internetseite der Musikschule unter www.salzgitter.de/kultur/b-a-musikschule-aktuelles.php nachgelesen werden.

Wiegen- und Schlaflieder werden vermittelt

Die Teilnehmerinnen des Kurses, so heißt es weiter, werden ihre ungeborenen Babys besingen. Sie lernten Wiegen- und Schlaflieder kennen und, so Stefanie Wipprecht aus eigener Erfahrung, „ganz nebenbei lindern sich die Schwangerschaftsbeschwerden“. Das Singen habe eine besondere Wirkung auf werdende Mütter und ihre ungeborenen Kinder. Während des Singens würden Glückshormone ausgeschüttet, die das eigene Wohlbefinden und das des Kindes steigerten. Singen bereite Schwangere ganzheitlich auf die Geburt ihres Kindes vor. „Es beschwingt, hält die werdende Mutter beweglich und trägt dazu bei, dass sie sich im Laufe der Schwangerschaft in ihrem Körper wohlfühlt.“

Vorgeburtliche Erfahrungen prägen weitere Entwicklung

Babys würden bereits im Mutterleib ihre Umwelt wahrnehmen. Erste vorgeburtliche Erfahrungen prägten sie in ihrer weiteren Entwicklung. Jede Mutter schenke ihrem Baby mit ihrem Gesang etwas Vertrautes in der neuen Welt, das es tröste und beruhige.

Ein Teil des Kurses sei das Erlernen des bewussten tiefen Einatmens. Die Schwangere und ihr Baby würden so optimal mit Sauerstoff versorgt. Mit Atemtechniken erlerne die werdende Mutter die Geburtswehen mit der Atmung zu begleiten. Zudem erlernten die Teilnehmerinnen Wiegen- und Kinderlieder aus aller Welt.

Infos: (05341) 8394099 oder per E-Mail an stefanie.wipprecht@stadt.salzgitter.de

red