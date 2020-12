Wie eine Waldmaus in Salzgitter für Familienzeit sorgen soll

Theobald, die kleine Waldmaus, soll bald in vielen Salzgitteraner Familien für gemeinsamen Spaß und Unterhaltung sorgen. Mit einem Mal- und Vorlesebuch können Eltern ihren Kindern spannende Geschichten vorlesen, die Zeichnungen im Buch können die Kinder ausmalen. Diese tolle Idee umgesetzt hat Maria Jüntschke, Leiterin des Freiwilligenzentrums Salzgitter (FZSZ). Finanziert mit 2500 Euro vom Spendenparlament Salzgitter.

Es war der erste Corona-Lockdown im Frühjahr, der den Grundstein für das Projekt legte. Durch die Kontaktbeschränkungen von ihren zwei Enkeln, drei und fünf Jahre alt, getrennt, schrieb Jüntschke Vorlesegeschichten über die Abenteuer der Waldmaus Theobald. „Im Herbst kam mir dann die Idee, weitere Geschichten zusammen mit Zeichnungen zu einem Mal- und Vorlesebuch für Kinder von 5 bis 10 Jahren zu gestalten“, berichtete Jüntschke bei der Vorstellung der Bücher vor dem Büro des Freiwilligenzentrums im City-Tor in Lebenstedt.

Jeder Text ist mit Zeichnungen einer 18-Jährigen versehen

Jeder Text ist mit einer Zeichnung von der 18-jährigen Maria Güthoff aus Salzgitter versehen. „Die Kinder können die Bilder dann selber nach ihren eigenen Idee ausmalen“, so Jüntschke. So entstehe aus dem Vorlesebuch auch ein persönliches Malbuch. Damit folgt gleich die nächste Aktion. Die Kinder können ihr Malbuch im FZSZ-Büro abgeben und damit an einem Wettbewerb teilnehmen. Jüntschke: „Eine Jury wählt die fünf schönsten Bücher nach Altersgruppen aus und prämiert sie. Die Siegerbilder werden am Fenster des FZSZ-Büros ausgestellt. Die Preisverleihung findet kurz vor Ostern 2021 statt.“ Unterstützend arbeitet die Katholische Familienbildungsstätte (Fabi) mit dem FZSZ zusammen. Fabi-Leiterin Stephanie Temborius: „Mit dem Mal- und Vorlesebuch soll das gemeinsame Miteinander von Eltern oder Großeltern und Kindern unterstützt werden.“

Geschichten sind alle gereimt

Bewusst habe die Autorin die Geschichten um die Waldmaus in Reime gefasst. „Kinder lieben Reime und können sich die Texte so besser merken.“ Seit elf Jahren finanziere das Spendenparlament Salzgitter Kinder- und Jugendprojekte in der Stadt, betonte Vorsitzender Stefan Klein. „Das Projekt von Maria Jüntschke hat uns schnell überzeugt“, ergänzte Spendenparlamentarier Kai Mühlberg. Das

Geld sei hier gut investiert. 1700 Bücher wurden gedruckt. Verteilt werden viele über soziale Einrichtungen zur Kinderbetreuung im Stadtgebiet. 300 Bücher gingen allein an die Tafel. Weitere Bücher können Multiplikatoren, zum Beispiel Lehrer oder Erzieher, im Büro des Freiwilligenzentrums abholen, um sie an Eltern weiterzugeben. Anmeldung dafür unter: fzsz@hotmail.de.