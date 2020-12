Salzgitter soll bauen, sagt Gewerkschaft

Gleisbauer arbeiten an den Verkehrswegen von morgen. Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie könnten nun wichtige Zukunftsinvestitionen auf der Strecke bleiben, warnt die Gewerkschaft IG BAU.

Salzgitter. Die Gewerkschaft IG Bau fordert, dass die Stadt mehr in ihre Infrastruktur investieren soll. Trotz der Pandemie.

Vom neuen Radweg bis zum sanierten Schuldach: Trotz sinkender Steuereinnahmen durch die Corona-Pandemie soll Salzgitter wichtige Zukunftsinvestitionen nicht verschleppen, fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) in einer Mitteilung. Im vergangenen Jahr investierte die Stadt laut Kassenstatistik 5,3 Millionen Euro in öffentliche Infrastruktur – das sind 51 Euro pro Kopf, wie eine Abfrage der Gewerkschaft bei den Statistikämtern der Länder ergab.

Besonders niedrige Investitionen in Salzgitter

„Salzgitter zählt zu den Städten mit besonders niedrigen Investitionen. Hier muss mehr passieren – auch wenn die Kämmerer aktuell auf jeden Euro schauen müssen. Ein Sparen an der Infrastruktur wäre ein Sparen am falschen Ende“, wird Karl-Heinz Ehrenberg, Bezirksvorsitzender der IG Bau Braunschweig-Goslar, zitiert. Neue Kitas, renovierte Ämter und moderne Wasserleitungen seien für eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung, schreibt die IG Bau.

Nachholbedarf bei Verkehrswende

„Hinzu kommt ein großer Nachholbedarf in puncto Verkehrswende. Nur wenn flächendeckend deutlich mehr in Gleise, Radwege und Ladestationen für Elektroautos investiert wird, sind die Klimaziele erreichbar“, sagt Ehrenberg laut IG Bau. Gleiches gelte bei der energetischen Gebäudesanierung in öffentlichen Gebäuden.

51 Euro pro Einwohner Investitionsquote

Im Zuge von Corona-Hilfsprogrammen erstatte der Bund den Kommunen Ausfälle bei der Gewerbesteuer – ihrer wichtigsten Einnahmequelle – im laufenden Jahr mit bis zu 6,1 Milliarden Euro. Weitere 4,8 Milliarden Euro sollen die Länder beisteuern. Im bundesweiten Vergleich liegt Salzgitter laut Mitteilung mit einer Investitionsquote von 51 Euro pro Einwohner für Infrastruktur auf den hinteren Plätzen.

