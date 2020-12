Abfall am Salzgittersee treibt die Politiker um

Müll an einer Bank am Salzgittersee.

Die Beseitigung von Müll am Salzgittersee, der Ausbau der Bahnstation in Lebenstedt, Lärmbelästigung durch Gastronomie, und Tierkot am Salzgittersee waren Themen von Anfragen, die die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung beantwortet hat. Auf eine Verlesung wurde während der Versammlung im Ratskeller verzichtet.

Kampf gegen Müll am See Umfangreich hat die Verwaltung auf die Fragen der Liberalen nach dem Müllaufkommen am Salzgittersee geantwortet. So erklärte sie, dass ganzjährig immer montags zehn Mitarbeiter rund sechs Stunden lang damit beschäftigt sind, dortige Abfallbehälter zu leeren, Papier und Unrat in den Grünanlagen aufzuklauben. In der Sommersaison würden bis zu fünf Kräfte montags bis freitags rund fünf Stunden lang Abfälle einsammeln und volle Müllbehälter leeren. Vorsorglich hat die Stadt den See umfassend abgedeckt. Dort gibt es derzeit 205 fest installierte Abfallbehälter, davon 60 mit einem Volumen von 100 Litern, 145 fassen 43 Liter. Im Sommer kommen 60 Drahtkörbe hinzu, die 118 Liter fassen. Üblicherweise reiche das aus, um Reste, die Gäste hinterlassen, zu entsorgen. Doch an heißen Badetagen musste dennoch nachgerüstet werden. Tiere, die den Müll durchstöbern wollen, werden bei fest installierten Behältern durch relativ kleine Öffnungen gehindert. Nur die mobilen Drahtkörbe seien nicht gegen Übergriffe gesichert. Ärger mit Tierkot Die Linke hat die Stadt gefragt, wie weit sie kotende Enten, Gänse und andere Vögel vom Strand des Sees fernhalten kann. Die Verwaltung erinnert daran, dass es sich um ein natürliches Gewässer handele, der von Vögeln als natürlicher Lebensraum besiedelt werde. Eine Bejagung sei am See nur im Herbst zulässig, aber das Fangen und Umsiedeln sei nicht erlaubt. Ihnen die Eier aus Nestern zu nehmen, führe nicht immer zum Erfolg. Eine dauerhafte Beseitigung des Kots, so die Stadt, „ist nicht möglich“. Allerdings rät sie dazu, dass Problem nicht zu verschärfen, indem die Vögel auch noch zusätzlich gefüttert werden. Bahnstation wird umgebaut Der Regionalverband Großraum Braunschweig geht davon aus, dass beim Ausbau der Bahnstation in Lebenstedt der Weg von der Mobilitätsstation in den Stadtpark nicht angetastet wird. Dort werde es lediglich zur Zeit des Ausbaus zu Einschränkungen kommen. Die Rettungswege bleiben nach Ende des Vorhabens unverändert. Dies hat die Stadtverwaltung auf einer Anfrage der MBS-Ratsfraktion geantwortet. Lärm durch Gastronomie Die Grünen halten es für wichtig, dass die Kommune Gastronomen unterstützt, bei Messungen des Lärms, der von ihren Lokalen in den Innenstädten ausgeht. Sie fragten die Verwaltung daher, welche Möglichkeiten dauerhafter oder punktueller Schallmessung in den Citys möglich sei. Die Stadt winkte ab. Da es bereits Erkenntnisse der Technischen Anleitung Lärm gebe, die Außengastronomie nur bis 22 Uh und allenfalls bei zehn Veranstaltungen an jedem Standort bis 23 Uhr zulassen, würden auch weitere Messungen keine neue Fakten schaffen. Kfz-Zulassungsstelle überlastet? Die Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Salzgitter die zu Beginn der Pandemie überlastet war, vergibt jetzt feste Termine und hat ihr Öffnungszeit von 28,5 auf 34,5 Stunden pro Woche ausgedehnt. Das reiche aus , um „auch unter den aktuell erschwerten Corona-Bedingungen Fallzahlen mindestens in Höhe des Vorjahres-Niveaus“ zu erledigen – eine Erweiterung der Öffnungszeiten sei daher nicht nötig, ebenso wenig wie die Aufstockung des Personals. Das antwortete die Stadtverwaltung den Grünen. Die Fraktion wollte wissen, wie weit die Kommune inzwischen auf langwierige, corona-bedingte Wartezeiten reagiert hat.