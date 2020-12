Die Zahl der niedergelassenen Notare in Salzgitter hat sich in eineinhalb Jahrzehnten mehr als halbiert. Das Anwaltsverzeichnis aus dem Jahr 2006 listet noch fünfzehn Notare im Stadtgebiet auf, aktuell sind es nur noch sieben: zwei in Salzgitter-Bad, einer in Gebhardshagen und vier in Lebenstedt.

Diese Zahlen nennt Notar Hans-Dieter Keller, Vorstandsmitglied der Notarkammer Braunschweig. Ist Salzgitter ein „notarielles Notstandsgebiet“? So drastisch sieht Keller die Lage nicht. „Die Kollegen haben gut zu tun, aber die Anliegen der Rechtssuchenden können in angemessenem Zeitraum bearbeitet werden“, beschreibt Keller die Situation. Der 66-jährige Rechtsanwalt und Notar hat seine Kanzlei in Lebenstedt. Arbeitsanfall erhöht sich in Corona-Zeiten Das fast zurückliegende Jahr hat den Arbeitsanfall für Notare erhöht. „Aus der eigenen Praxis weiß ich, dass sich während der Corona-Pandemie mehr Menschen für eine Vorsorgevollmacht entscheiden“, sagt Keller. Sie muss notariell beurkundet oder beglaubigt werden. Der Notar nennt einige weitere Arbeitsgebiete: „Grundsätzlich notariell beurkundet werden müssen Kaufverträge für Immobilien und auch für Grundschulden ist die notarielle Mitwirkung erforderlich. Hinzu kommen Beurkundungen von Testamenten und Erbverträgen oder Verträgen bei Gesellschaftsgründungen.“ Für eine Zulassung zum Notar müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. „Es sind einige Hürden zu nehmen“, erläutert Keller. Für Niedersachsen ist seit einigen Jahren eine notarielle Fachprüfung vorgeschrieben, mit hohen fachlichen Ansprüchen, ähnlich einem dritten Staatsexamen. Der künftige Notar muss bereits eine Zeit als Rechtsanwalt tätig sein und eine Zulassung beim Amtsgericht haben. Neu zu besetzende Notariatsstellen werden offiziell im Mitteilungsblatt des niedersächsischen Justizministeriums jeweils im Juli ausgeschrieben. Auf diese Ausschreibung kann man sich bewerben. Niemand bewirbt sich auf Ausschreibungen Keller: „2018 und 2019 wurden jeweils fünf Stellen für den Amtsgerichtsbezirk Salzgitter ausgeschrieben. Alle Ausschreibungen wurden aber wieder zurückgenommen. Deshalb gehe ich davon aus, dass sich niemand beworben hat“. Für 2020 liegen noch keine Ergebnisse vor. Fehlende Bewerbungen seien aber nicht nur in Salzgitter ein Problem. „Insgesamt fehlen Kandidaten“, sagt Keller. Spärlicher Notar-Nachwuchs könnte in den nächsten Jahren Probleme mit sich bringen. „Viele Kollegen, die 65 Jahre alt werden, geben ihre Zulassung als Notar zurück. Mit Vollendung des 70. Lebensjahrs muss die Zulassung zwingend zurückgegeben werden“, betont Keller.