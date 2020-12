Timo Vree muss Elbe-Tour wieder absagen

Aus der Tour von Timo Vree durch Elbe wird nichts. Ursprünglich hatte der DJ vor, unterstützt von Sponsoren, die Menschen in Groß Elbe am 12. Dezember in einem langsam fahrenden Bus mit Anhänger mit Weihnachts- und Charts-Musik zu erfreuen, nun hat das Gesundheitsamt abgesagt, wie er enttäuscht erzählt. Vree will die Veranstaltung nachholen, wie er verspricht.