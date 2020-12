Avacon unterstützt die Lebenshilfe Salzgitter mit 2500 Euro

Das gemeinsame Mitarbeiterfest der Avacon-Standorte in Salzgitter und Helmstedt ist in diesem Jahr der Corona-Lage zum Opfer gefallen. Diese trostlose Situation wollten die Bediensteten des Energieversorgers jedoch nicht auf sich sitzen lassen – und haben stattdessen eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 34.000 Euro, so die offizielle Angabe, sind dabei letztlich zusammen gekommen.

Diese – auch durch Aufstockungen seitens des Unternehmens ermöglichte – Summe wird unter 20 gemeinnützigen Einrichtungen, größtenteils aus unserer Region, aufgeteilt. Als einer der ersten Empfänger freute sich nun die Lebenshilfe Salzgitter über eine Finanzspritze in Höhe von 2500 Euro.

Avacon spendet 2500 Euro an Lebenshilfe Salzgitter: „Freuen uns über Unterstützung“

Den symbolischen Spendenscheck brachten Avacon-Pressesprecher Ralph Montag und Thorsten Peter, Betriebsratsvorsitzender am Standort Salzgitter, in den Räumen in Gebhardshagen vorbei. Hier, am Sandgrubenweg, bietet die Lebenshilfe unter anderem Frühförderung sowie den heilpädagogischen Kindergarten „Rudis Welt“ und die Tom-Mutters-Schule für junge Menschen mit Beeinträchtigungen.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung“, sagte Linda Gerigk, Leiterin des Bereichs Kinder und Jugend, bei der Übergabe. Mit dabei waren auch ihre Kolleginnen Isabell Ceuseanu, Sarah Reitler und Jennifer Tschöp, dazu einige der Kindergartenkinder und Schüler. Sie alle bedankten sich herzlich bei den Überbringern.

Lebenshilfe will von Spende technische Hilfsmittel anschaffen – es geht auch um Sprachförderung

Einige der Kommunikationshilfen, mit denen in den Räumen der Lebenshilfe in Gebhardshagen bereits heute gearbeitet wird. Foto: Marius Klingemann

Von dem Geld sollen technische Mittel angeschafft werden, die bei der Arbeit vor Ort helfen – insbesondere bei der Sprach- und Kommunikationsförderung. Ein Beispiel sind Digitalstifte mit Audiofunktion, aber auch Sprachhilfeprogramme für IPads. Gerigk: „Wir werden uns zusammensetzen und den genauen Bedarf ermitteln.“ Avacon-Betriebsrat Thorsten Peter zeigte sich angetan von dem „tollen Engagement“ des Lebenshilfe-Teams.

Spendenaktion von Avacon: Fünf Einrichtungen in Salzgitter freuen sich

Insgesamt 11.500 Euro, also rund ein Drittel des Spendenvolumens, gehen an Einrichtungen in Salzgitter. Neben der Lebenshilfe werden die Kinder- und Jugendtrauerarbeit Regenbogenweg, die Hospizinitiative (beide ebenfalls mit 2500 Euro), die Regionale Energie- und Klimaschutzagentur sowie die Wärmestube der katholischen Pfarrgemeinde St. Joseph (jeweils 2000 Euro) bedacht.