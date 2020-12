Corona: 14 Neuinfektionen in Betrieb in Salzgitter gemeldet

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag (Stand 15 Uhr) keine Neuerkrankungen mit Covid-19 vermeldet. Allerdings wurden im Laufe des Tages 14 Infektionsfälle in einem fleischverarbeitenden Betrieb bekannt, wie Stadtsprecherin Simone Kessner mitteilte. Aufgrund zweier bestätigter Fälle innerhalb der Mitarbeiterschaft – einer davon auf das private Umfeld zurückzuführen – hat das Gesundheitsamt einen Abstrich aller vor Ort Anwesenden vorgenommen, woraufhin sich die genannte Infektionszahl ergab.

Neun Personen aus diesem Kreis haben ihren Wohnsitz in Salzgitter, so Kessner weiter. Für sämtliche Betroffene wurde häusliche Quarantäne angeordnet, die Kontaktnachverfolgung läuft derzeit.

Über arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen muss nun die Gewerbeaufsicht in Braunschweig entscheiden. Die Infektionsfälle werden derweil „aufgrund der Melderoutinen“ erst morgen in die Covid-19-Statistik der Stadt und des Landesgesundheitsamtes einfließen, hieß es abschließend.

In der Gottfried-Linke-Realschule und der Grundschule am Ziesberg befindet sich je eine Teilgruppe in Quarantäne. Akut infiziert sind in Salzgitter 340 Personen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 76,71.