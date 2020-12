Wohnung in Lebenstedt brennt

In der Küche einer Wohnung im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Chemnitzer Straße in Lebenstedt hat es gegen 18.49 Uhr am Dienstagabend gebrannt. Die Polizei vermutet, dass sich auf dem Herd Fett entzündete. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Der Mann ist zur Beobachtung im Krankenhaus

Der Bewohner konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr seine Wohnung verlassen und drei Vögel samt Käfig retten und den Feuerwehrleuten eigenständig die Haustür öffnen, so die Feuerwehr. Er wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist nach aktuellem Stand derzeit nicht bewohnbar, so die Polizei Salzgitter.

ld