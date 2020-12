Auffahr- und Wildunfall in der Samtgemeinde Baddeckenstedt

Verletzte gab es bei Unfällen, die sich laut Mitteilung der Feuerwehr in der Samtgemeinde Baddeckenstedt ereigneten. Am frühen Mittwochmorgen fuhr demnach auf der K 81 zwischen Haverlah und Steinlah ein Auto in Höhe des Kemna-Werkes auf einen Sattelschlepper auf. Zwei Personen wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehren Haverlah und Steinlah sicherten und räumten die Einsatzstelle. Die ebenfalls alarmierte Ortswehr Sehlde musste nicht mehr tätig werden.

Bereits am Dienstag gegen 6.30 Uhr wurde die Feuerwehr Berel auf der K 58 zwischen Berel und Nettlingen zu einem Wildunfall alarmiert. Hier liefen nach dem Zusammenstoß mit dem Reh Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Der Fahrer blieb unverletzt.

red