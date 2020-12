Sprecherin: Covid-19-Lage in Salzgitter „derzeit beherrschbar“

Zu den am Dienstag gemeldeten 14 Corona-Infektionen in einem fleischverarbeitenden Betrieb sind Stand Mittwochnachmittag keine weiteren Fälle hinzugekommen. Das berichtet Stadtsprecherin Simone Kessner. In dem Betrieb würden nun alle Infektionsschutzmaßnahmen routinemäßig ablaufen: Abstrich, dann Quarantäne oder Klassifizierung als Kontaktperson der Kategorie 2 ohne weitere Maßnahmen.

Die 7-Tage-Inzidenz lag in Salzgitter am Mittwoch (17 Uhr) bei 94,93. Demnach gab es 31 neu gemeldete Covid-19-Fälle, akut infiziert sind derzeit 361 Personen. Die Statistik der Stadt weist seit Beginn der Pandemie somit 1414 Infektionsfälle aus. Behördlich angeordnet befanden sich am Mittwoch 871 Personen in Quarantäne.

Corona: Verschiedene Herausforderungen für Salzgitters Gesundheitsamt

Doch wie ist die Situation des in Salzgitter-Bad ansässigen Gesundheitsamtes? Reicht die personelle Besetzung, um die Kontaktnachverfolgung bei Covid-19-Infektionen zu gewährleisten? „Derzeit ist die Lage durchaus beherrschbar“, sagt Stadtsprecherin Kessner.

Doch das war nicht immer so. Die Spurensuche hatte die Behörde zwischenzeitlich über Gebühr beansprucht. „Ende Oktober war die Sache für uns nicht mehr händelbar. Die Inzidenzen waren plötzlich rasant angestiegen, zeitweise auf über 200 Fälle pro 100.000 Einwohner“, so Kessner.

Danach habe es noch Mitte Oktober nicht ausgesehen. „Es gab zu diesem Zeitpunkt kaum Neufälle“, erklärt die Stadtsprecherin. Die negative Trendwende gab es dann am 21. Oktober. „An diesem Tag hatten wir über 20 neue Covid-19-Fälle.“ In den Folgetagen gab es gleichbleibend hohe Infektionszahlen. „Ende Oktober herrschte Land unter“, sagt Kessner.

Salzgitter: Gesundheitsamt stockt in Corona-Krise Personal auf – auch Bundeswehr hilft

Die Stadt reagierte auf die sich schnell verschärfende Entwicklung der Pandemie. Gesundheitsdezernent Dirk Härdrich verlegte seinen Dienstsitz ins Gesundheitsamt, sitzt dort auch nach wie vor. Er betreibt das Vor-Ort-Krisenmanagement, kümmert sich intensiv um Organisatorisches.

Dazu gehört beispielsweise, den Personalstamm zu vergrößern. Finanzbeamte wechselten kurzerhand ins Gesundheitsamt, haben nun Verwaltungsarbeiten und Telefondienste in der Kontaktnachverfolgung übernommen. Gleiches gilt für Mitarbeiter der geschlossenen Stadtbibliothek und aus dem Kulturamt, die sich in Corona-Zeiten um keinerlei Veranstaltungsmanagement kümmern müssen, sowie weitere städtische Dienste.

Die Bundeswehr schickte zudem Sanitätssoldaten, die bei Covid-19-Betroffenen Rachenabstriche vornehmen. Auch Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) sei regelmäßig im Gesundheitsamt und informiere sich über die aktuelle Lage, berichtet Kessner weiter.

Salzgitters OB macht Abstimmung mit Krankenhäusern zur Chefsache

Zur Chefsache machte Klingebiel zudem die täglichen Abstimmung mit dem Helios-Klinikum und dem St.-Elisabeth-Krankenhaus. Die wiederkehrenden Fragen des OB im Austausch mit den Geschäftsführungen: Wie ist die Lage bei der intensivmedizinischen Betreuung? Gibt es ausreichend Beatmungsstationen? Derzeit – auch vor dem Hintergrund der wieder gesunkenen Inzidenz – „ist die Lage stabil“, so Kessner. „Es gibt in den Krankenhäusern keine Engpässe.“

Salzgitter: Zwei neue Corona-Infektionsfälle an Schulen

An Schulen im Stadtgebiet gab es derweil zwei Neuinfektionen. Eine Lehrkraft an der Emil-Langen-Realschule wurde positiv auf Covid-19 getestet. Die von ihr betreute Klasse befand sich laut Mitteilung der Stadt bereits wegen eines zuvor positiv getesteten Schülers in häuslicher Quarantäne.

Einen weiteren bestätigten Infektionsfall gab es in der Schülerschaft der Hauptschule Fredenberg. Aktuell sei in Klärung, ob Infektionsschutzmaßnahmen notwendig werden, heißt es seitens der Stadt.