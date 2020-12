Salzgitter: Jüngster Jungparlamentarier will „etwas erreichen“

Eine Möglichkeit, sich auch in Salzgitter schon in jungem Alter zu engagieren, bietet seit 2014 das stadteigene Jugendparlament. Hier können sich Interessierte bereits ab 12 Jahren einbringen – aktueller „Youngster“ im Gremium ist Hauke Ehlers aus Gitter, der kürzlich seinen 14. Geburtstag gefeiert hat. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der Achtklässler, der die IGS Salzgitter besucht, seine Motivation – und wie er die Zusammenarbeit mit den Älteren erlebt.

Hallo Hauke, seit wann bist du Mitglied im Jugendparlament und wie kam es dazu?

Hauke Ehlers: Deborah Gollbach, die Geschäftsführerin des Jugendparlaments, war vor einiger Zeit bei uns an der Schule und hat die Parlamentsarbeit vorgestellt. Ich fand das sehr interessant und habe eine gute Möglichkeit gesehen, etwas zu bewegen. Seit vergangenem September bin ich nun dabei.

Wie bringst du dich persönlich ein?

Ich bin Mitglied in der Arbeitsgruppe Umwelt und dem Anti-Rassismus-Projekt. Das sind zwei wichtige Themen für mich. Mit der Umweltgruppe haben wir zum Beispiel eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, wie viele Blatt Papier dort jährlich verwendet werden (Anmerkung: rund 5,8 Millionen) und wie viel davon recycelbar ist (laut Stadt 100 Prozent).

Und das Anti-Rassismus-Projekt?

Dort haben wir einen Aufruf gestartet, uns bis Ende des Jahres Plakatmotive für eine Anti-Rassismus-Kampagne (angelehnt an die „Black Lives Matter“-Bewegung) zu schicken. Wir haben bereits einiges erhalten, das Auftakt-Video auf Instagram wurde über 2500 Mal geklickt. Außerdem haben wir Plakate aufgehängt, die zum Mitmachen aufrufen, zehn größere stehen an verschiedenen Orten in der Stadt. Die Motive werden wir dann auf jeden Fall online zeigen, hoffentlich können wir auch noch ein paar aufhängen.

Wie erlebst du die Arbeit im Jugendparlament? Kannst du dich unter den Älteren gut behaupten?

Damit habe ich kein Problem. In der Schule bin ich Klassen- und Jahrgangssprecher, außerdem in der Schülervertretung – da lernt man schon, sich Gehör zu verschaffen. Auch meine Familie und Freunde kennen mich nicht anders. Im Parlament selbst gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere: Manche treten etwas lauter auf, andere sind eher stille Arbeiter. Aber wir kommen alle miteinander zurecht und arbeiten gut zusammen.

Wie erlebst du die Situation für junge Leute in Salzgitter?

Ich finde, es gibt viele gute Angebote, zum Bespiel in den Sportvereinen. Ich selbst gehe fechten. Dann wären da noch die Kinder- und Jugendtreffs (KJT) als beliebter Treffpunkt. Mit denen kooperieren wir als Jugendparlament ja auch. Der KJT Graffiti in Lebenstedt soll neue Spray-Motive an den Außenwänden bekommen, da beteiligen wir uns ebenfalls. Gut finde ich auch das Engagement vieler junger Salzgitteraner bei Fridays for Future.

Was der Stadt aus meiner Sicht fehlt, ist eine weitere IGS. Das ist für mich die beste Lernform. Als Grundschüler war ich auf einer Freien Schule, wo häufig alle vier Jahrgänge zusammen unterrichtet werden. Das hat mir gefallen.

Aktuell werden Schulalltag und Freizeit von der Corona-Situation bestimmt. Wie siehst du das?

Ich finde die Maßnahmen genau richtig, wir müssen Corona schließlich gemeinsam bekämpfen. Auch der Wechselunterricht an der Schule stört mich nicht – man kann davon profitieren, sich zuhause selbst mit den Dingen zu beschäftigen. Bei der Arbeit im Jugendparlament ist es aber natürlich schade, dass wir uns im Moment nur online treffen können.

Kommen ich Parlaments- und Schularbeit auch manchmal in die Quere?

Bisher hat das alles gut hingehauen. Ich glaube, dass wir mit dem Jugendparlament etwas erreichen können, da stecke ich gerne meine Zeit rein.

Das Jugendparlament der Stadt Salzgitter:

Das Jugendparlament ist im städtischen Fachdienst Kinder, Jugend und Familie angesiedelt und besteht seit 2014.

Das Gremium setzt sich alle zwei Jahre neu zusammen, zuletzt im vergangenen September. Mitmachen kann jeder, der mindestens 12 und am Wahltag höchstens 20 Jahre alt ist.

Derzeit gibt es 21 Mitglieder, Sprecher ist Andru König.

Es gibt acht Arbeitsgruppen, darunter „Politik“ und „Netzwerk“. Die Schwerpunkte können dabei auch wechseln.

Aktuelle Projekte und Ideen sind etwa coronagerechte Kleinkonzerte oder die Beteiligung am Konzept einer Pumptrack-Anlage für Mountainbikes in Gebhardshagen. Anträge werden über den Jugendhilfeausschuss eingebracht.

Das Jugendparlament tagt – derzeit online – einmal im Monat. Die nächste Sitzung ist für Montag, 11. Januar (17 Uhr), geplant und kann auf dem Youtube-Kanal der Stadt Salzgitter mitverfolgt werden.

Das Parlament ist auf Facebook und Instagram zu finden. Weitere Infos gibt es auf der Stadt-Website.