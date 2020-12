Hilfe für Jugendliche aus Salzgitter bei der Berufswahl

Salzgitter. Auch in Corona-Zeiten sollen Jugendliche die Möglichkeit bekommen, sich in Sachen Berufswahl und Lehrstellensuche gut zu informieren.

Eine weitere außerordentliche Projektarbeit erlebten Eduard Pufal, Burak Görgü, Tim Schauffert, Henrik Bormann und Jennifer Bülow anlässlich ihres Bundesfreiwilligendienstes und ehrenamtlicher Arbeit beim Verein „Partnerschaft für Lehrstellen“ aus Salzgitter.

„Die Sendung mit dem Lehrstellenfuchs“

Nach der Reportage zum Thema Berufsorientierungswoche, die der Verein mit 46 Unternehmen in einer Oberschule angeboten hatte, und „Salzgitter im Corona-Fieber“, bearbeiteten die drei Freiwilligen unter Regie des Vereinsvorsitzenden Peter Schürmann in Kooperation mit TV38 eine weitere Filmproduktion mit dem Titel „Die Sendung mit dem Lehrstellenfuchs“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Den künftigen Schulabgängern Mut machen“

Mit diesem Projekt würden auf unterschiedliche Weise Ausbildung und Berufsorientierung und auf zum Teil lustige Art und Weise dargestellt. Vereinsvorsitzender Peter Schürmann erläutert die Motivation zur Produktion dieser Sendung: „Bedingt durch Corona und die schwierige Unterrichtssituation ist der Anteil der Berufsorientierung und Bewerbung vielfach in den Hintergrund gerückt. So soll die Sendung mit dem Lehrstellenfuchs den zukünftigen Schulabgängern Mut machen, sich gerade in der Krise um ihre Zukunftsperspektiven zu kümmern und ihnen Hilfsangebote geben.“

Eduard Pufal habe seine Erfahrung einbringen können, Tim Schauffert habe sich Methoden der Filmanimationen erarbeitet, während Jennifer Bülow und Burak Görgü Erfahrungen als Akteure gesammelt hätten. Dank der Unterstützung der Studioleiterin Isabel Brandis werde der Beitrag am Mittwoch, 16. Dezember, um 19 und 21 Uhr bei TV38 und als Livestream des Senders gesendet. Zeitgleich könne die Sendung auch auf den YouTube Kanälen von TV38/TV38Harz/Heide und Lehrstellenfuchs erlebt werden. Der Filmbeitrag von „Partnerschaft für Lehrstellen“ solle den Jugendlichen helfen, keine Corona-Verlierer zu werden. Der Verein wolle sie auch in diesen schwierigen Zeiten auf dem Weg in eine positive Zukunft begleiten.

