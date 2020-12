So begehen Salzgitters Kirchen ihre Weihnachtsgottesdienste

Salzgitter. Gottesdienste verschiedenster Art sind momentan in Vorbereitung. Auch online kann man eine Andacht an Heiligabend sehen.

Zahlreiche Weihnachts-Gottesdienste verschiedenster Art, draußen und drinnen, sind in der Propstei Lebenstedt in Vorbereitung. „Wir wollen, dass die Menschen Weihnachtsgottesdienste erleben können“, wird Propst Teichmann in einer Mitteilung zitiert. Den Verantwortlichen in den Kirchengemeinden sei bewusst, welche Verantwortung die Organisation der Gottesdienste mit sich bringe.

Unterschiedliche Hygienekonzepte

So seien unterschiedliche Konzepte entwickelt worden. Viele Gemeinden, vor allem auf den Dörfern aber auch St.-Andreas in Lebenstedt, hätten den Gottesdienst am Heiligen Abend nach draußen verlegt, um nicht der engen zahlenmäßigen Begrenzung innerhalb der Kirchenräume zu unterliegen.

Der Stand momentane Stand ist laut Mitteilung, dass den Verantwortlichen in den Handlungsempfehlungen der Landeskirche auferlegt wird, auf die Einhaltung der Abstandswahrung und Maskenpflicht zu achten.

„Aber auch im Freien soll der Gemeindegesang unterbleiben. Solistische Musik bleibe möglich. So könnten in Gottesdiensten insgesamt maximal acht Sänger und Instrumentalisten mitwirken“, wird die Landeskirche zitiert. Und weiter: „Für Gottesdienste im Freien werden Anmeldungen dringend empfohlen, ebenso eine Dokumentation der Teilnehmenden“.

Anmeldeverfahren vor dem Gottesdienst

In der St. Andreas-Gemeinde, sowie in einigen anderen Gemeinden werde das Anmeldeverfahren direkt vor dem Gottesdienst vorgenommen, indem die Gottesdienstbesucher Zettel mit Namen und Adressen abgeben.

Für die Gottesdienste, die im Inneren der Kirchen stattfinden, bestehe neben der Einhaltung der vorgelegten Hygienekonzepte (Maskenpflicht, Händedesinfektion, Abstandseinhaltung, zahlenmäßige Begrenzung der Gottesdienstbesucher), eine Anmeldepflicht.

Damit würde man Vermeiden, dass Menschen, die zum Gottesdienst kommen wollen, an der Kirchentür abgewiesen werden.

Der Gemeindegesang sei hier verboten. Einzelne Gemeinden hätten beschlossen, ganz auf gemeinsame Gottesdienste am Heiligen Abend zu verzichten und dafür die Kirche für stille Andacht oder Einzelgespräche mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin offenzuhalten.

Gemeinden kommunizieren ihre Entscheidungen einzeln

Die Kirchengemeinden kommunizieren ihre Entscheidungen über die Pfarrbüros, Aushänge, Websites oder die Gottesdienstseite der Salzgitter-Zeitung.

Die Propstei weist darauf hin, dass für die Menschen, die ganz zu Hause bleiben wollen, eine Videoandacht eingespielt worden ist, die am Heiligen Abend von der Website der Propstei (www.propstei-lebenstedt.de) oder direkt auf der Videoplattform Youtube unter dem Link https://youtu.be/RjlJBBY5Km4 abrufbar sein wird.

TV 38 überträgt die Andacht an Heiligabend um 18 Uhr.

red