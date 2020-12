Hohenrode: Andacht auf Dorfplatz mit Krippe und Posaunen

Stille Nacht. heilige Nacht – nein, still war die Nacht nicht, als der Trecker der Christus-Gemeinde am Nachmittag zum Hohenroder Dorfplatz rumpelte. Aber der Heiligabend war schon da!

Heiligabend: Knapp 50 Besucher bei Outdoor-Andacht in Hohenrode

Das Corona-Jahr 2020 bringt einige bemerkenswerte Ideen hervor. Eine davon: Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können, kommt die Kirche eben zu den Menschen. „Ein bisschen fühlen wir uns zu diesem Weihnachtsfest wie Maria und Josef – auf der Suche nach einer Herberge“, erklärte Pfarrerin Ulrike Scheibe.

Durch das „heilige Paar“ und den Verkündigungsengel wurde den rund 50 Besuchern dieser kleinen Andacht auf dem Dorfplatz echtes Weihnachtsfeeling geboten. Musikalisch untermalten einige Mitglieder des Posaunenchors Gitter-Hohenrode die Zeremonie. Ein Liederzettel wurde ebenso verteilt, lud aber ausdrücklich nicht zum Mitsingen ein. Die Bitte des Teams: „Gemeinsamer Gesang ist hier und heute nicht gestattet. Aber nehmen Sie die Liederzettel mit und singen Sie die schönen Lieder nachher im Kreise ihrer Familie.“

Bitte des Teams: daheim singen - Trecker-Gespann fuhr im Anschluss nach Gitter

Dazu war die Weihnachtsgeschichte auf der Rückseite abgedruckt, ebenfalls für den heimischen Weihnachtsabend. „Mit der Geburt von Jesus sind Elend und Not nicht aus der Welt verschwunden“, so Scheibe. Nach wie vor gebe es Kriege, Katastrophen und Pandemien. All dies könne nur durch dem Zusammenhalt der Menschen in der Welt bewältigt werden.

Im Anschluss an die Hohenroder Outdoor-Andacht setzte das kirchliche Trecker-Gespann seine Reise fort, um auf dem Bolzplatz in Gitter die Kirchgänger ebenfalls zur weihnachtlichen Andacht zu begrüßen.

Corona-Krise: Freiluft-Gottesdienste als besucherfreundliche Alternative

„Die kirchlichen Fahrten zu den Freiluft-Gottesdiensten an Heiligabend war eine Idee im Pfarrgemeindeverband. Es sind mehrere Fahrzeuge unterwegs. Und weil unser Kirchenvorstandsvorsitzender ein Landwirt ist, lag es für uns nah, auf Trecker mit Anhänger zurückzugreifen“, betonte Pfarrerin Scheibe.

Tatsächlich hatte die aktuelle Situation den Kirchen im Vorfeld der Weihnachtsgottesdienste Kopfzerbrechen bereitet. Der Tenor: Die Gotteshäuser wären kaum in der Lage, die gewohnt vielen Kirchenbesucher unter Corona-Auflagen aufzunehmen. So konnte unter anderem der traditionellen Weihnachtsgottesdienst in der Christuskirche in Gitter nicht stattfinden.