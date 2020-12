Salzgitters Muslime gratulieren „christlichen Freunden“ zum Fest

Mustafa Abacioglu (rechts), hier bei einer Aktion im Jahr 2018 in Lebenstedt, ist Sprecher der Islamischen Gemeinde Millî Görüş in Salzgitter (Archivbild).

Mustafa Abacioglu ist Sprecher der Islamischen Gemeinde Millî Görüş (IGMG) in Salzgitter - und in dieser Eigenschaft ein „Gesicht“ vieler Muslime in der Stadt. Im Weihnachts-Interview mit unserer Zeitung spricht der 52-Jährige, Kandidat zum „Salzgitteraner des Jahres“ (die Verleihung wurde wegen der Corona-Situation ins kommende Jahr verschoben), über die Bedeutung dieser Festtage in seiner Religion.

Herr Abacioglu, wie blicken Muslime auf das Weihnachtsfest?

Mustafa Abacioglu: Grundsätzlich wird das Weihnachten von Muslimen und auch unserer Gemeinde nicht begangen, da es prinzipiell nicht in der islamischen Theologie und Tradition verortet ist. Wir Muslime haben zwei große Feste im Jahr, nämlich das Opfer- sowie das Ramadanfest.

Hat Weihnachten dennoch eine Bedeutung im Islam?

Eindeutig ja, denn Jesus ist auch für uns ein bedeutender Prophet, der viele Wunder vollbracht hat und von Gott als Offenbarer des heiligen Evangeliums gesandt wurde. Er und seine Mutter Maria werden im Koran als „vorbildhafte Menschen“ beschrieben. Ein Unterschied wiederum ist etwa, dass im Koran nicht Bethlehem als Geburtsort genannt, sondern von einem „entlegenen Ort“ und einer „Palme“ gesprochen wird. Zum anderen ist Weihnachten auch einfach ein wichtiger Festtag unserer christlichen Freunde und Mitbürger, an dem wir ihnen herzlichst gratulieren.

Gibt es in Ihrer Gemeinde denn Familien, an denen die Kinder zu Weihnachten auch beschenkt werden?

Das kann ich klar verneinen. Wie erwähnt ist Weihnachten kein muslimisches Fest, daher werden diese Traditionen bei uns auch nicht gepflegt.

Die typischen Weihnachtsaktivitäten, zum Beispiel Gottesdienste, sind in diesem Jahr durch die Corona-Situation stark eingeschränkt. Wie erleben Sie dies?

Wir durchlaufen als Gesellschaft in der Tat eine schwierige und in vielerlei Hinsicht herausfordernde Zeit. Ungeachtet dieser Tatsache müssen wir jedoch zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, damit wir die Pandemiezeit gemeinsam überstehen.

Wie hat das Virus das muslimische Gemeindeleben in Salzgitter im bald ablaufenden Jahr eingeschränkt?

Wir mussten uns natürlich ebenso auf diese spezielle Situation einstellen und die Gemeindearbeit entsprechend anpassen. Auf viele Präsenzaktivitäten und persönliche Kontakte muss verzichtet werden, hier nutzen wir nun verstärkt Internetplattformen und soziale Netzwerke. Auf den Älteren, Bedürftigen und Kranken liegt derzeit ein besonderes Augenmerk. Außerdem haben wir eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen - hier wird nicht nach Gemeindezugehörigkeit unterschieden. Insbesondere unsere Vorstandmitglieder helfen Nachbarn bei alltäglichen Dingen wie zum Beispiel dem Einkauf.