Tierheim Salzgitter: Corona bringt Herausforderungen mit sich

Ziehen gemeinsam Resümee und blicken in die Zukunft: Adrian Maas (links) und Benjamin Kozlowski vom Vorstand des Tierschutzvereins Salzgitter, hier mit der Französischen Bulldogge Monty in der "Kuschelhütte" auf dem Gelände des Tierheims in Salzgitter-Bad.

Das Corona-Jahr 2020 hat auch für das Tierheim in Salzgitter-Bad so manche Besonderheit mit sich gebracht. „Die Pandemie hat auch uns hart getroffen“, berichten Adrian Maas und Benjamin Kozlowski, Vorstände des zuständigen Tierschutzvereins Salzgitter, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im April musste die Einrichtung zunächst für die Öffentlichkeit schließen, die Tiervermittlung konnte erst im Laufe des Sommers wieder aufgenommen werden. „Dies jedoch nur mit strikter Terminvergabe“, ergänzen Maas und Kozlowski - der „spontane“ Publikumsverkehr sei also komplett entfallen.

Mehr Tiere, mehr Arbeit: „Um die Versorgung der Tiere auch im Lockdown zu gewährleisten, haben wir als Team ein Schichtsystem ausgearbeitet.“

Tierheim Salzgitter: Aktuell über 200 tierische Bewohner - viele kommen mit „traurigen Erlebnissen“

Mehr als 200 tierische Bewohner, so die beiden Vorstände, hat das Heim in 2020 aufgenommen. Aktuell sind 12 Hunde, 46 Katzen (davon momentan 22 in Quarantäne) sowie je 2 Kaninchen und Hähne in den Räumen am Pfingstanger untergekommen. Nicht selten wurden die Tiere zuvor ausgesetzt auf der Straße gefunden oder durch das Veterinäramt beschlagnahmt. „Viele haben traurige Erlebnisse hinter sich, wurden in ihrem alten Zuhause etwa missachtet oder unter mehr als fragwürdigen Umständen gehalten“, erzählt Benjamin Kozlowski. Leider gebe es auch immer wieder Fälle, in denen Tiere als „Fundtier“ abgegeben werden, sich bei der Recherche aber herausstelle, dass der vermeintliche Finder der eigentliche Besitzer sei.

Salzgitter: Keine „maximale Aufenthaltsdauer für Tierheim-Bewohner

Im Tierheim Salzgitter werden die Schützlinge unter strenger Einhaltung von Hygienestandards wieder aufgepäppelt, eine „maximale Aufenthaltsdauer“ gibt es nicht. Kozlowski: „Die Tiere bekommen bei uns alle Zeit der Welt.“ Während einige vor der Vermittlung nur kurze Zeit im Heim verbringen müssten, dauere es bei anderen eben etwas länger.

Kozlowski und Vorstandskollege Adrian Maas erinnern sich etwa an Border Collie Karabas, für den es zunächst drei Jahre lang keinen einzigen Interessenten gegeben habe. „Durch großangelegte Unterstützung des Deutschen Tierschutzbundes konnte Karabas aber vor einigen Wochen in ein neues Zuhause ziehen.“

Dies seien „absolute Glücksmomente“ für alle Beteiligten, freuen sich die beiden. Manche der tierischen Bewohner warten schon beinahe genauso lange auf ein neues Herrchen oder Frauchen. „Wir bleiben stets optimistisch, dass sich für jedes Tier jemand findet“, sagen Maas und Kozlowski. Um hierbei etwas nachzuhelfen, wünschen sich die beiden für 2021 möglichst eine Rückkehr zur Tierheim-Normalität.

Tierheim Salzgitter hat bis zum 10. Januar geschlossen - Interessierte können sich im Internet informieren

Im Zuge des Corona-Lockdowns ist das Salzgitteraner Tierheim derzeit allerdings bis zunächst 10. Januar geschlossen. „Wir schließen aber ohnehin jedes Jahr vor Weihnachten, um keine Anreize für ,ein Tier als Weihnachtsgeschenk‘ zu schaffen.“ Wer an einer Vermittlung interessiert sei, könne sich generell auf der Tierheim-Homepage unter www.tierheim-sz.de sowie auch über Facebook und die "Tier der Woche"-Aktion unserer Zeitung informieren.

Sobald wieder möglich, so Kozlowski, empfehle es sich jedoch, „den direkten Kontakt per Telefon zu suchen, um sich zunächst von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten zu lassen“: (05341) 47886. Dann werde zunächst ein Besuchstermin vereinbart, um zu schauen ob die Chemie zwischen Mensch und Tier in diesem Fall stimme.

Im Tierheim Salzgitter tut sich etwas - Verein hat über 500 Mitglieder

Der für das Tierheim zuständige Tierschutzverein Salzgitter hat derzeit 514 Mitglieder und konnte laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen. Im Sommer wurde auf dem Tierheim-Gelände die neue „Kuschelhütte“ eingeweiht - „hier können Mensch und Tier Zeit miteinander verbringen und sich kennen lernen“, erklären die beiden Vorstände. Zudem werde derzeit ein Lagerraum zu einer kleinen Tierarztpraxis für Vor-Ort-Behandlungen umgebaut.