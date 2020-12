Salzgitter. Im Zuge der Corona-Pandemie hat es in Salzgitter am Mittwoch einen weiteren Todesfall gestiegen. Die Zahl stieg damit auf 38.

Corona-Pandemie fordert weiteren Todesfall in Salzgitter

Die Zahl der Menschen, die in Salzgitter unter dem Einfluss der Corona-Pandemie gestorben sind, ist um einen weiteren Fall auf 38 gestiegen. Eine 80jährige Frau ist im Krankenhaus an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Das teilte die Stadt am Mittwoch Nachmittag mit.

1772 Menschen bisher infiziert

Die Gesamtzahl der an Covid 19 infizierten Einwohner ist auf 1772 gestiegen. Das sind 17 mehr als am Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz fiel von 80.54 auf 69,04. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass die Meldezahlen nach den Weihnachtstagen niedriger als an den übrigen Wochentagen seien. Grund: Es ist weniger getestet worden. Ein ähnlicher Effekt sei durch die Feiertage zum Jahreswechsel und dem sich anschließenden Wochenende zu erwarten.

Die niedrigere 7-Tage-Inzidenz wertet die Kommune daher nicht als ein Indiz für ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen.

1429 Einwohner wieder genesen

Akut infiziert sind 305 Personen. Genesen sind 1429 Menschen.