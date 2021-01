Mit dem Gefühl der guten Tat Grüße zum Neuen Jahr überbracht

Diese drei seien stellvertretend für 63 Jugendliche in der Gemeinde Liebenburg erwähnt: (v.l.) Denise, Marvin und Joshua aus Heimerode überbringen „ihren“ Senioren im Haus Glockenwinkel Neujahrsgrüße.

Der Liebenburger Gemeindejugendpfleger Gerold König regte eine soziale Patenschaft zwischen Jugendlichen und Senioren an. Er erntete große Resonanz.

Es war ein gewohnt spontaner Aufruf, den Gemeindejugendpfleger Gerold König kurz vor den Weihnachtstagen über die sozialen Netzwerke verschickte, aber die Früchte seiner Idee konnten bereits zum Jahreswechsel überbracht werden: „Viele Menschen leiden unter der aktuellen Krise. Es gibt nicht nur die dramatischen gesundheitlichen Einschränkungen, sondern es leiden auch viele Menschen unter der sozialen Isolation. Dies wird zur Weihnachtszeit besonders deutlich", fasste der Sozialpädagoge den Anstoß zu seiner Idee knapp zusammen.

Sein Ziel sei es, junge und alte Menschen aus der Gemeinde Liebenburg in Form eines schriftlichen Neujahrsgrußes zusammenbringen. Und sein Aufruf fand eine riesige Resonanz: 63 Jugendliche aus der Gemeinde meldeten sich bei ihm. Binnen weniger Tage hatte der hauptamtliche Gemeindejugendpfleger jedem Jugendlichen den Kontakt zu einem Senioren zugeordnet. „Die jungen Menschen können so eine soziale Patenschaft aufbauen. Der erste Kontakt ist mit dieser Karte als Neujahrsgruß", so König.

Vorstellung in einem Brief

Die Weitergabe der Adressen wurde selbstverständlich zuvor mit den Betroffenen abgestimmt. Stellvertretend genannt für die 63 guten Taten der Jugendlichen machten sich mit Marvin (12), Joshua (16) und Denise (19) drei Jugendliche aus Heimerode am Silvestertag auf den Weg ins örtliche Altenwohn- und Pflegeheim Haus Glockenwinkel um „ihre“ Senioren mit einem lieben Neujahrsgruß, einem Primel-Topf und einem Päckchen zu beschenken. Die Jugendlichen verpackten Schokolade, bastelten ein stimmungsvolles Licht und stellten sich in einem Brief kurz vor.

Persönlicher Besuch geplant

Marvin verriet von sich beispielsweise auch, dass er einen Hund mit dem Namen Pauly besitzt. „Wir kennen die Senioren ja noch gar nicht“, erklärte Denise. Das sei dann doch etwas schwierig. Anders als bei Privatpersonen würde es im Seniorenheim unter den strengen Corona-Auflage auch vorerst so bleiben, denn nur das Personal konnte am Silvestertag die Geschenke für die drei Senioren entgegennehmen und an sie weiterleiten.

Mit dem guten Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, werden Marvin, Joshua und Denise aber wiederkommen. „Wir wollen immer zum Monatsende unseren Senioren eine Brief schreiben“, fügte Joshua an. Und später, sollten die Corona-Kontakteinschränkungen es irgendwann wieder zulassen, wollen die drei „ihre“ Senioren auch persönlich besuchen.

lei