Ab Montag sind Sternsinger im Süden Salzgitters unterwegs

Vieles war anders, im Corona-Jahr 2020, und auch nach dem Jahresbeginn haben uns die Kontakteinschränkungen der Pandemie weiterhin fest im Griff. Die ersten Einschränkungen des neuen Jahres betrifft die Sternsinger-Aktion, vorrangig organisiert in den katholischen Kirchengemeinden. „Segen bringen – Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“, so lautet das Leitmotte der 63. Aktion Dreikönigssingen, die am Dienstag bundesweit in Aachen eröffnet wurde.

Aber bedingt durch die Corona-Maßnahmen muss sie vielerorts anders verlaufen als in den Jahren zuvor. Längst nicht alle Kirchengemeinden halten an den traditionellen „Hausbesuchen“ fest, bei denen die heiligen drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar, begleitet von vielen Sternen und Gefolge, mit Liedern und Versen den Haus- und Jahressegne „20 * C + M + B * 21 Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus“ persönlich zu den Gemeindemitgliedern überbringen.

Kinder konnten vorher nicht üben

Einige Kirchengemeinden bieten an, den Haus- und Jahressegen mit Weihrauch, Kreide und Aufkleber, in Tüten verpackt, in Gottesdiensten entgegenzunehmen. Spenden könnten auch direkt an das Kindermissionswerk gesendet werden. Auch in der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien, im südlichen Gebiet der Stadt Salzgitter, mit den Kirchorten St. Marien (Salzgitter-Bad, Altstadt), Christ König (SZ-Bad, Nordstadt), St. Abdon und Sennen (Ringelheim) und St. Gabriel (Gebhardshagen) muss die Sternsinger-Aktion diesmal aufgrund der Corona-Maßnahmen anders verlaufen als sonst.

Eine Spende gehört immer dazu. Lutteres Samtgemeindebürgermeister Bodo Mahns gibt gerne (2018) . Foto: Arcgiv

Die Kinder durften sich nicht zum Üben treffen. Die Sternsinger und ihre Begleiter dürfen keinen Wohnungen betreten. Und die Gruppen sollten aus einem Haushauhalt sein. Trotz des erhöhten Aufwandes möchten die Sternsinger-Teams den Gemeindemitgliedern den Segen ins Haus bringen. In den vier Kirchorten wird es verschiedene Arten der Segensüberbringung geben. „Ganz wichtig ist, dass Sie erwähnen, dass bereits am 26.Dezember Anmeldeschluss war“, verwies der Ringelheimer Diakon i. R. Linus Dittrich im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ab Montag sind die Kinder unterwegs

Wer den Segensbesuch bislang noch nicht bei seiner Kirchengemeinde angemeldet hat, bliebe nur der Gang in den besagten Gottesdienst, gab es als Tipp. In St. Marien sind die „Sternsinger“ von Montag bis Mittwoch, 4. bis 6.Januar von 15 – 18 Uhr unterwegs. In Christ-König am Freitag und Samstag, 8. und 9.Januar und in St. Abdon und Sennen am Mittwoch, 6. und Samstag, 9.Januar. In St. Gabriel / Gebhardshagen werden die Segenskleber und Kreidebeutel nach den Gottesdiensten mitgegeben oder auf Anfrage in die Häuser gebracht, so die vorliegenden Informationen.

Zum katholischen Kirchort St. Abdon und Sennen/Ringelheim gehören auch die Ortschaften Alt Wallmoden und Lutter an Barenberge, in denen Ilona Hammerschmidt die Sternsingeraktion seit 25 Jahren in Eigenregie managt. So wird sie am Mittwoch, 6. Januar nachmittags in Alt Wallmoden den Haus- und Jahressegen 2021 überbringen und in Lutter am 7.Januar. Begleitet wird sie dabei von nur einem Jugendlichen. „Anders geht es nicht“, betonte sie beim Blick auf die Auflagen der Corona-Kontakteinschränkungen.

Kaum jemand mag auf den Besuch verzichten

Mit weniger Text und ohne Majestäten und Gefolge wird der segensreiche Besuch auch deutlich kürzer ausfallen. 33 Haushalte sind es trotzdem, die ihre Stippvisite erwarten. „Ja, da gab es erstaunlicherweise kaum Veränderungen. Nur ganz wenige Gemeindemitglieder haben einen Sternsinger-Besuch unter den Corona-Bestimmungen abgelehnt. Wir gehen auch nicht in die Wohnung, sondern sprechen die Segenswünsche vor der Haustür.“

Gerade für ältere Gemeindemitglieder sei der Besuch der Sternsinger mehr als ein Segen: Das sei nicht unbedingt mit einer langjährigen Tradition zu erklären, sondern auch mit der Zugehörigkeit in einer kirchlichen Gemeinschaft. „Nicht jeder geht unter den Corona-Einschränkungen in einen Gottesdienst und mit den Sternsingern kommt die Kirche zu ihm.“