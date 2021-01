Polizei löst Corona-Party in Salzgitter auf

Die Polizei Salzgitter musste in der Nacht auf Sonntag eine Corona-Party auflösen. Anwohner im Ütschenkamp im nördlichen Teil von Lebenstedt meldeten kurz nach 1 Uhr Party-Lärm aus einer Wohnung. Die Polizei rückte an und stieß auf vier alkoholisierte Personen, die allesamt aus unterschiedlichen Haushalten stammen. „Wir gehen davon aus, dass da da zuvor noch mehr Menschen waren“, erklärte ein Polizeisprecher.

Polizei zeigt sich rigoros

Die alkoholisierten Anwesenden zeigten sich wenig einsichtig, schildert der Sprecher. Sie pöbelten und gingen die Einsatzkräfte an. Daraufhin lösten die Beamten die Feier sofort auf. Die Beamten fertigten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen. „Jeder hatte nun neun Monate Zeit, sich an die Vorgaben zu gewöhnen“, so der Sprecher der Polizei Salzgitter. „Wir haben kein Verständnis mehr für ein solches Verhalten. Es gibt ein gewisses Klientel, dass sich nicht an die Regeln halten will.“