Arbeitslosigkeit in Salzgitter sinkt leicht

90 Menschen in Salzgitter sind, verglichen mit November, nicht mehr im Dezember arbeitslos gemeldet. Das bedeutet prozentual eine Minderung von 0,2 Prozent. Insgesamt meldet die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar für Dezember 5176 Arbeitslose (November: 5266) und eine Arbeitslosenquote von 9,5 Prozent für Salzgitter - im November waren es noch 9,7 Prozent. Offene Stellen gab es in Salzgitter im Dezember 524, das sind zehn mehr als noch im November.

Auswirkungden des strikten Lockdowns in den Zahlen noch nicht sichtbar

Die Zahlen spiegeln aber nicht alles wider: Am 13. Dezember ist als Reaktion auf die Corona-Entwicklungen eine deutliche Ausweitung der Einschränkungen für Wirtschaft und öffentliches Leben beschlossen worden, schreibt die Agentur, die Regelungen seien am 16. Dezember in Kraft getreten. Der statistische Zähltag im Dezember war allerdings der 10. Dezember. "Auswirkungen des strikten Lockdowns können sich damit noch nicht in den aktuellen Monatswerten für Dezember 2020 zeigen", heißt es weiter.