Salzgittersee: Coronabedingte Ausfälle und „Lichtblicke" in 2020

Einer der „Lichtblicke“ in 2020 am Salzgittersee: Die Deutsche Disc-Golf-Meisterschaft im September wurde in laut BSF „letzter Sekunde“ genehmigt.

Lebenstedt. Die BSF erinnert in ihrem Jahresrückblick an virusbedingte Einschränkungen. "In letzter Sekunde" stattfinden konnte die Disc-Golf-Meisterschaft.

Die Corona-Krise hat im kürzlich abgelaufenen 2020 auch den Salzgittersee beziehungsweise die dort geplanten Aktivitäten nicht verschont. „Leider mussten Dutzende Aktions- und Veranstaltungstage ausfallen oder verschoben werden“, resümiert Wolfgang Philippsen von der zuständigen Bäder, Sport und Freizeit (BSF) in seinem Jahresrückblick.

Salzgittersee in 2020: coronabedingte Absagen und „Lichtblicke“

Betroffen gewesen seien vor allem „Wassersport- und Laufveranstaltungen, Public Viewing und Musikdarbietungen, Floßbau- und Stand-Up-Paddling-Kurse, Kindergarten-und Schulprojekte sowie Betriebsausflüge“. Die im März beschlossenen bundesweiten Absagen von Großveranstaltungen trafen am Salzgittersee zunächst das Oster-Fackelschwimmen, berichtet Philippsen. „Auch die Drachenbootrennen, der Bundeswettbewerb im Rudern, das Seefest und die Flugtage mussten abgesagt werden“ - Gleiches galt schließlich für den seit über 40 Jahren stattfindenden Silvesterlauf.

Am See, so Philippsen weiter, gab es in 2020 „aber auch Lichtblicke“: Die „Sambucca“ öffnete im Frühjahr etwa als Außengastronomie des Café del Lago, der Städtische Regiebetrieb (SRB) erneuerte mehrere vielgenutzte Wegeabschnitte am Ost-und Westufer. Trotz coronabedingter Einschränkungen kam auch die Wasserskianlage gut durch das Jahr, wie Betreiber Alexander Grosse Starmann erklärt: „Wir haben mehr Dauerkarten verkauft als in den Vorjahren.“

Disc-Golf-Meisterschaft und „Party in the Box“ am Salzgittersee

„Sportlicher Höhepunkt“ vor Ort war aus BSF-Sicht die Deutsche Disc-Golf-Meisterschaft im September. Die mehrtägige Veranstaltung wurde laut Wolfgang Philippsen „quasi in letzter Sekunde genehmigt“ - und die beteiligten Akteure hätten sich „vom Resultat begeistert“ gezeigt. Lokalmatador Marvin Tetzel aus Wolfenbüttel verpasste den Titel nur knapp, die obligatorische Siegesfeier musste allerdings aus Gründen des Gesundheitsschutzes ausfallen.

Mit angezogener Handbremse lief im August auch die „Party in the Box“ unweit der Eissporthalle. Auf dem Seeparkplatz Süd wurden rund 50 Eventboxen aufgebaut, für jeweils bis 10 Besucher geeignet. Dazu gab es Livemusik vom DJ und ein hygienegerechtes Gastronomie-Konzept.

BSF freut sich über Beach Bar - Wakeboard-Meisterschaft soll nachgeholt werden

Im nun angelaufenen Jahr nachgeholt werden, teilt Philippsen mit, sollen die coronabedingt abgesagte Niedersachsenmeisterschaft im Wakeboarden wie auch die Salzgitter Island Challenge, bei der die Disc-Golf-Elite auf einem „einzigartigen Inselparcours“ antritt.

BSF-Mann Philippsen freut sich nach eigenem Bekunden auch darüber, dass Jim’s Beach Bar am Ostufer des Salzgittersees sich mittlerweile „etabliert hat“. Die Eröffnung im Mai hatte wegen der gegebenen Lage nicht im ursprünglich geplanten Umfang vonstatten gehen können, es wurde zunächst ausschließlich Außer-Haus-Verkauf angeboten.

Seine Hoffnung für 2021 sei, erklärt Wolfgang Philippsen abschließend, dass es am See „bald wieder bunter und fröhlicher zugehen kann“.