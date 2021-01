Kandidaten für Bundestagswahl stehen in Salzgitter nahezu bereit.

Die Nominierung der Kandidaten, die im September 2021 um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis 49 (Salzgitter/Wolfenbüttel/Vorharz) ringen wollen, ist bereits zum Teil entschieden. So haben sich die Linken bereits Anfang Oktober auf den Wolfenbütteler Bundestagsabgeordneten Victor Perli (38) geeinigt. Er wurde 2017 über den Landeslistenplatz 4 in den Bundestag gewählt und ist seit dem Rückzug des ehemaligen Vize-Kanzlers Sigmar Gabriel (SPD) aus der Politik der einzige amtierende Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis.

CDU schickt Holger Borrmann ins Rennen

Bei der CDU waren gleich fünf Bewerber um die Kandidatur aus den Reihen der Christdemokraten angetreten. Das Rennen machte beim internen Wahlfinale Anfang Oktober mit klarer Mehrheit der Mittelständler und Ratsherr Holger Borrmann (38) aus Wolfenbüttel.

Grüne in Salzgitter setzen auf Marcel Bürger

Und die Grünen aus Salzgitter schickten ihren Ratsfraktionschef und 2. Bürgermeister der Stadt, Marcel Bürger (39), in die interne Bewerberkür. Allerdings dürfte zu bezweifeln sein, ob er sich gegen einen möglichen Bewerber aus dem schon rein zahlenmäßig überlegeneren Kreisverband Wolfenbüttel durchsetzen kann.

SPD vertagte Entscheidung mehrfach wegen Corona

Ähnlich sieht es bei der SPD aus. Als interne Bewerber treten nach mehrfacher, corona-bedingter Terminverschiebung nun am Dienstag, 23. Februar 2021, ab 19 Uhr in der Lindenhalle in Wolfenbüttel der Salzgitteraner Unterbezirksvorsitzende Michael Letter gegen die Wolfenbütteler Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser an.

Die klare Mehrheit der Delegierten aus Wolfenbüttel dürfte vermutlich für die Politikerin aus ihrem Unterbezirk stimmen. Damit wären die Chancen vertan, zumindest für die SPD mit einem Kandidaten aus Salzgitter ins Rennen zu gehen.