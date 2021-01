Salzgitters Sternsinger besuchen den Oberbürgermeister

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (links) empfing die Sternsinger und ihre Begleiter im Ratssaal in Lebenstedt. Die eng zusammen stehenden Personen gehören je einem Haushalt an.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat am gestrigen Mittwoch eine kleine Abordnung der Sternsinger aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien (Salzgitter-Bad) im Ratssaal in Lebenstedt empfangen. Aufgrund der Corona-Lage wurden die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln bei dem Treffen strengstens eingehalten, auch das ansonsten übliche Singen musste ausfallen.

Salzgitter: OB Klingebiel lobt Sternsinger für „Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft"

Klingebiel ließ es sich trotz allem nicht nehmen, das Engagement der jungen Friedensboten, die seit Anfang dieser Woche wieder in der Stadt unterwegs sind, hervorzuheben: „Gerade in diesen einsamen Zeiten bringt Ihr besonders älteren Menschen Sonne in die Herzen und sammelt zudem Spenden für Kinder in der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns in Deutschland.“

Dies, so der CDU-Politiker, zeuge von „Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft“ - die Sternsinger leisteten damit „einen Beitrag für mehr Gerechtigkeit“. Mit dem Segen, den diese besonderen Gäste ins Salzgitteraner Rathaus brächten, verbinde er „die gemeinsame Hoffnung, dass bald wieder Normalität in unseren Alltag einkehrt“.

Sternsinger sind auch in Salzgitter unter Corona-Bedingungen unterwegs

Klingebiel war zu Jugendzeiten selbst einmal Sternsinger in St. Marien, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. Nun begrüßte der OB die coronabedingt recht kleine Gruppe in seinem „Wohnzimmer“: vier Kinder und jugendliche der Pfarrgemeinde, begleitet von Susanne Schneider und Pastoralreferent Torsten Sander.

Salzgitters Sternsinger sind in diesem Jahr unter speziellen Bedingungen unterwegs. So kann der obligatorische Segen etwa ausschließlich unter freiem Himmel überbracht werden. Mit den darüber hinaus gesammelten Spenden unterstützt das Sternsinger-Hilfswerk aktuell 1.623 Projekte für Kinder und Familien in 108 Ländern auf der ganzen Welt.

Eine Möglichkeit zur Online-Spende sowie weitere Infos sind unter www.sternsinger.de zu finden.