Salzgitters TSV-Gaststätte „Auf zu Manu“ ist dicht

Eigentlich sah es richtig gut aus für „Auf zu Manu“, die TSV-Gaststätte an der Neißestraße. Nach dem fernsehbegleiteten Besuch von Starkoch Frank Rosin und dem dazugehörigen Donnerwetter im Jahr 2019 berappelte sich die Mannschaft, fand sich neu zusammen und startete mit Rosin-Rezepten, einem neuen Outfit und modernerem Auftreten ausgerüstet durch. Doch nun hat das Restaurant zum Jahresende geschlossen.

"Alles ist besser", sagte eine Kundin vor laufender Kamera

Noch vor rund einem Jahr, im November 2019, hat der Fernsehsender Kabel 1, auf dem „Rosins Restaurants“ präsentiert werden, das Lebenstedter Restaurant im Nachgang zum Rosin-Kehraus besucht und wollte wissen, wie es um die Salzgitteraner so steht. Alles wirkte positiv, das Lokal war voll, die Gäste schwärmten. „Alles ist besser“, sagte eine Besucherin vor laufender Kamera, und eine andere fand, dass das Essen „einen gewissen Pfiff“ habe. Manu Erlitz packte mit ihrer Mutter Maria Matthies zusammen sogar ein Päckchen für Frank Rosin als Dankeschön – mit einem Foto von den beiden Frauen vor dem alten Restaurant-Logo, das Rosin so schrecklich gefunden hatte. Als Erinnerung, wie Manu Erlitz augenzwinkernd sagte.

Doch nun meldet sich unter der altbekannten Nummer niemand mehr, und auf der Facebookseite sind Corona-Nachrichten versammelt: Plätze halbiert, Hygiene- und Abstandsregeln, die Anfrage, ob jemand an Außer-Haus-Essen interessiert sei, und schließlich die Bekanntgabe, dass zum Jahresende Schluss ist. Kommentatoren im Netz bedauern dies durchweg, heben die freundliche Bedienung und das gute Essen hervor.

Ein neuer Pächter hat sich schon beworben

TSV-Vorsitzender Wolfgang Kasten ist auch nicht glücklich damit. Schon im Mai seien die Pächter in Insolvenz gegangen, der Nachfolger kurze Zeit später ebenfalls. Corona sei dazwischengekommen, begründet er. „Wir dürfen derzeit nicht aufmachen!“ Eine Bewerbung eines neuen Pächters liege aber schon vor. Kasten hofft, dass die Gaststätte im Februar wieder starten kann.

Gerade sei unter anderem eine neue Theke am Ausschank errichtet worden, der TSV habe 10.000 Euro in die Gaststätte gesteckt. Gerade für die Kegler, die ihren Sport an den dortigen Bahnen betreiben, sei die Schließung bedauerlich. „Aber die dürfen gerade auch keinen Sport machen“, sagt Kasten. „Der ganze Verein hat seinen Betrieb derzeit eingestellt!“ Das bedeute 140 Austritte derzeit, „das trifft uns hart!“ Kasten geht davon aus, dass die alte Mitgliederzahl wieder erreicht werden könne, wenn Corona vorbei und ein Sportbetrieb wieder möglich sei. Er setzt auf die einzige vorhandene Corona-Waffe. Kasten: „Vielleicht wird nach den Impfungen alles besser!“

Kasten hat schon 16 Wirte dort erlebt, wie er sagt

Kasten hat, so erzählt er, in seiner Zeit als TSV-Vorsitzender bereits 16 Wirte der TSV-Gaststätte erlebt. „Das ist immer mit Ärger und Geldverlust verbunden“, gibt er zu bedenken. Bei der Vorstandssitzung in dieser Woche solle das weitere Vorgehen beraten werden.

Abteilungsleiter bei den Keglern ist Andreas Twardowski. „Wir kommen immer rein“, sagt er. Kegeln sei also auch möglich, wenn die Gaststätte nicht in Betrieb sei. Nur gäbe es dann keine Bewirtung. Für die Kegler sei das also „nicht superschlimm, aber auch nicht schön!“

Wegen Corona konnte die Pacht nicht bezahlt werden

Und Manu, der die Gaststätte ihren Namen verdankt? „Durch Corona konnten wir unsere Pacht nicht zahlen“, beschreibt sie, „und der TSV ist uns nicht entgegengekommen.“ So habe der Koch ab April das Geschäft mit der vorhandenen Mannschaft geführt, der Verein habe aber dann einen Schlussstrich gezogen. Eigentlich wollte man ab Januar den Außer-Haus-Verkauf starten, auch sonst sei alles durchgeplant gewesen.

Und nun? „Ich bin erstmal Mama geworden“, verkündet Manu hörbar freudestrahlend am Telefon. Darauf habe sie 16 Jahre gewartet, im November war es dann so weit. Manu geht davon aus, dass sie dem Gastgewerbe erhalten bleibt, „das ist mein Leben, das brauche ich!“ Und zwar mit der ganzen (verwandten) Mannschaft, die sich jetzt doch so gut zusammengerauft hat. Und ein paar Rosin-Geheimrezepte in petto hat.