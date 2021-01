Zuckerrüben: Durchschnittliche Ernte in Salzgitter im Coronajahr

Das Jahr 2020 war für Salzgitters Zuckerrüben-Anbauer witterungsbedingt eine Herausforderung. Die Landwirte hatten mit dem dritten trockenen Jahr in Folge zu kämpfen. Die Zuckerrübe, letzte geerntete Feldfrucht des Jahres, sei aber nochmal „mit einem blauen Auge“ davongekommen, sagt Salzgitters Kreislandwirt Andreas Schrader. Mit dem Ergebnis der Zuckerrüben-Kampagne seien er und seine Berufskollegen unter dem Strich zufrieden, sagt der Gitteraner. „Wir sprechen von einer durchschnittlichen Ernte.“

Bis in den Herbst hinein reicht die Vegetationszeit der Zuckerrübe, erst Mitte November kommen die letzten Knollen der süßen Frucht aus dem Boden. „Anfangs waren die Erträge nicht so erfreulich. Die Rübe hat aber nach hinten heraus noch einen ordentlichen Fruchtkörper entwickelt“, berichtet Schrader. Vor allem im Mai habe der Frucht Regen gefehlt. Vielerorts sei die Saat nicht gleichmäßig aufgegangen, lückenhafte Schläge waren die Folge. Verluste, die auf den früh im September gerodeten Flächen nicht zu kompensieren waren.

Herbst-Niederschläge glichen trockenen Frühling aus

Dort, wo die Rüben länger im Boden blieben, sah es laut Schrader besser aus. Die Frucht habe auf den wechselhaften Böden zwischen den Kalksteinhängen bei Lichtenberg, dem eher kieshaltigen Untergrund im Innerstetal bis zu den tiefgründigen Lößböden um Calbecht oder Lobmachtersen einiges von den Herbst-Niederschlägen mitnehmen und die Mangelerträge aus dem trockenen Frühling und Frühsommer etwas ausgleichen können.

Sorge bereiten den Rübenanbauern zunehmende Nester mit Vergilbungsviren auf ihren Flächen. „Wir sehen sie auch verstärkt auf unseren Beständen um Salzgitter“, erzählt der Kreislandwirt. Die durch Blattläuse verursachte viröse Vergilbung konnte viele Jahre mithilfe von Saatgutbeizmitteln, sogenannte Neonicotinoide, gut kontrolliert werden. Seit 2019 gilt für sie ein Einsatzverbot in Deutschland. Für das Anbaujahr 2021 sei indes über eine EU-Notfallzulassung unter anderem in Niedersachsen der Einsatz einer Beize möglich, die gegen virusübertragende Blattläuse wirkt, sagt Frithjof Pape vom Agricenter im Nordzucker-Werk in Schladen. Die Forschung sei zudem dabei, virenresistente Saatsorten zu entwickeln. Pape: „Das kann aber fünf Jahre dauern.“

500 LKW steuern Schladener Zuckerfabrik täglich an

Zurück zur aktuellen Erntebilanz. Wie sah es bei Ertrag und Zuckergehalt aus? Die Lieferungen von starken Rüben-Standorten mit guten Böden und vielen Niederschlägen – rund 500 LKW steuern die Zuckerfabrik in Schladen täglich an - sorgten laut Nordzucker-Experte Pape für einen Ertrag von 73 Tonnen Rüben je Hektar. „Wir sind damit durchaus zufrieden.“ Auf guten Böden, so Clemens Becker, Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauerverbandes Südost-Niedersachsen, sei in diesem Jahr mit einem Zuckergehalt je Tonne in Höhe von 15 Prozent zu rechnen.

In der kommenden Woche geht nach rund vier Monaten die Verarbeitungskampagne im Nordzucker-Werk in Schladen – dort landet der Großteil der Rüben aus dem Salzgitter-Gebiet - zu Ende. Binnen 24 Stunden beliefern rund 500 LKW die Fabrik mit Rüben-Nachschub, so dass unter Vollast täglich bis zu rund 11.000 Tonnen zu Zucker verarbeitet werden können. Insgesamt 1,3 Millionen Tonnen verarbeitete Zuckerrüben werden es am Ende der Kampagne sein, berichtet Jörg Vietmeier, der das Schladener Nordzucker-Werk leitet. Aus technischer Sicht, aber auch mit Blick auf die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen auf dem Werksgelände, sprach Vietmeier von einer „nahezu reibungslosen Kampagne“. Es sei zu keinen größeren Störungen in den Betriebsabläufen gekommen.