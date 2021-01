Ein Ehestreit endete für den Mann auf der Polizeiwache in Salzgitter (Symbolbild).

Renitenter Ehemann greift Polizei in Salzgitter an

Weil ein Ehepaar lauthals am Samstagabend stritt, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Die suchte in der Straße Am Moorgraben das Paar auf. Noch während der Befragung ergriff laut Polizeibericht der 47-jährige Mann die Schutzweste eines der Beamten und versuchte, ihn zu schlagen.

Die Polizisten nahmen daraufhin den Mann in Gewahrsam und brachten ihn auf die Dienststelle.

red