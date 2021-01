Salzgitter: Zwei Personen verletzten sich bei Autounfall leicht

Am Montagmittag ereignete sich in Lebenstedt ein Verkehrsunfall.

Lebenstedt. An der Kreuzung zwischen Neißestraße und Berliner Straße prallten am Montagmittag zwei Autos zusammen.

Zwei Personen sind am Montagmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter-Lebenstedt leicht verletzt worden. Zwei Autos waren zuvor an der Kreuzung zwischen Neißestraße und Berliner Straße zusammengeprallt.

Autofahrer übersah wohl Gegenverkehr - Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro

Die Polizei geht von einem Übersehen des Gegenverkehrs aus, die Fahrzeuge stießen beim Linksabbiegen gegeneinander. Laut Polizei enstand ein Sachschaden von zweimal 5.000 Euro. Beide Fahrer konnten das Krankenhaus nach einer kurzen Untersuchung wieder verlassen.

red