Expertin: So häufig ist sexuelle Belästigung

Ein stellvertretender Teamleiter im Volkswagenwerk Salzgitter wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er sich vor einer Kollegin entblößte und ihr an die Brust fasste, wie er letztlich gestand. Unter Kolleginnen war er als der „notgeile Ingo“ (Name geändert) bekannt . Als eine Betroffene den Vorfall melden wollte, stieß sie zunächst auf Widerstände. Man glaubte ihr nicht. Ein Ausnahmefall? Oberstaatsanwältin Ute Lindemann leitet die Sonderabteilung für Sexualdelikte der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Mit Redakteur Erik Westermann sprach sie über das Thema sexuelle Belästigung, ein Straftatbestand, der seit November 2016 existiert.

Frau Lindemann, wie häufig sind Fälle wie der aus Salzgitter ihrer Erfahrung nach?

Nicht selten. Seit Einführung haben wir 565 Verfahren geführt, mit Ausnahme des Corona-Jahrs sind die Fallzahlen jährlich gestiegen. Im Regelfall werden die Taten mit einem schriftlichen Strafbefehl und einer Geldstrafe geahndet. Sexuelle Belästigung tritt überall in unserer Gesellschaft auf. In der Diskothek, im Bus, bei der Arbeit. Besonders häufig sind unerwünschte sexuelle Berührungen immer dort, wo ein Über-Unterordnungsverhältnis besteht, etwa bei Chef und Untergebener. Und im Feier-Kontext. Besonders belastend ist es für die Frauen, wenn sie tagtäglich mit den Tätern zusammenarbeiten müssen. Das ist beispielsweise die Hand am Schenkel der Fahrschülerin oder der Busfahrer, der eine junge Auszubildende an einem ihrer ersten Tage mitnimmt und in der Pause sexuell bedrängt. Mancherorts scheint es zum „guten Ton“ zu gehören, sexuell gefärbte Sprüche zu machen und andere anzufassen. Die Opfer sind so gut wie immer Frauen.

In dem Fall aus Salzgitter glaubte man der Frau zunächst nicht. Wie schwierig ist es für Betroffene, Übergriffe zu melden?

Das ist unterschiedlich. Dort, wo es offizielle Meldewege gibt - etwa über eine Gleichstellungsbeauftragte oder eine Betriebsrätin -, ist es leichter für Opfer, Taten anzuzeigen. Wo es das nicht gibt, behalten sie es häufiger für sich. Da bei Sexualdelikten oftmals Aussage gegen Aussage steht, befürchten viele, dass man ihnen nicht glaubt. Es kommt auch immer wieder vor, dass ihnen vom Arbeitgeber Misstrauen entgegenschlägt, weil man dort zweifelt, da Beweise oder weitere Zeugen fehlen. Oft schwingt da mit, die Opfer würden sich so etwas ausdenken. Das ist aber überwiegend nicht der Fall. Ob Vorgesetzte auch so reagieren würden, wenn ein Mitarbeiter eine Fahrerflucht auf dem Betriebsparkplatz meldet? Arbeitgeber müssen nicht beurteilen können, ob eine Zeugin die Wahrheit sagt. Wir in der Abteilung für Sexualstraftaten haben die Erfahrung und sind geschult darin zu erkennen, welche Aussagen auf tatsächlichen Erlebnissen basieren und ob sich darauf eine Anklage gründen lässt. Dafür gibt es Rüstzeug. Auch in reinen Aussage-gegen-Aussage-Situationen kommt es häufig zu Sanktionen oder einer Verurteilung. Insofern appelliere ich an die Opfer: Seien Sie mutig, wenn Ihnen so etwas widerfahren ist. Gehen Sie zur Polizei.

In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber das Sexualstrafrecht immer wieder verschärft, an einigen Regelungen gibt es erhebliche Kritik aus der Praxis, etwa an der Heraufstufung der Mindeststrafe für Fälle von sexuellem Missbrauch. Wie bewährt sich der im November 2016 eingeführte Paragraf 184i des Strafgesetzbuchs aus Ihrer Sicht, der die sexuelle Belästigung regelt?

Er füllt eindeutig eine Strafbarkeitslücke. Vorher wurden solche Vorfälle nur als „Beleidigung“ verfolgt. Diese setzt aber eine Missachtung gegenüber dem Opfer voraus. Für den Tatnachweis musste das Opfer seine Ablehnung deutlich äußern und der Täter seine Handlung dann noch einmal wiederholen, um sich strafbar zu machen. Viele haben sich herausgeredet mit dem Argument: Der Klaps auf den Po war doch ein Kompliment! Zudem ist Beleidigung ein reines Antragsdelikt. Wurde dieser Strafantrag nicht binnen drei Monaten gestellt, war es zu spät; das Verfahren musste zwingend eingestellt werden. Das kam häufiger vor. Jetzt ist es so, dass ungewollte sexuell motivierte körperliche Berührungen leichter verfolgt werden können. Es droht eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. In schweren Fällen, wo mehrere Männer zusammen die Tat begehen, sind es sogar drei Monate bis zu fünf Jahren. Das Opfer muss nicht zwingend einen Strafantrag stellen, wir können diese Taten auch aus besonderem öffentlichem Interesse verfolgen. Das tun wir auch. Als deutliches Signal an jene, die ihre Hände nicht bei sich behalten. Denn es ist wichtig, dass in der Gesellschaft ein Denkprozess in Gang gesetzt wird: Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt! Und auch kein Ausdruck von Männlichkeit, wie das manch einer zu glauben scheint. Das ist schlicht und einfach übergriffig. Frauen fühlen sich bedrängt und unwohl, wenn sie ungewollt angefasst werden. Für viele Opfer, wie in dem Fall in Salzgitter, ist das sehr belastend. Manche Männer brauchen offenbar ein Stoppschild – sonst hören sie mit einem solchen Verhalten nicht auf.

Mehr lesen: Braunschweigerinnen kreiden verbale sexuelle Belästigung an