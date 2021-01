Katze Cherry wartet seit zwei Jahren auf ein neues Zuhause

Katze Cherry, die schwarze Samtpfote, lebt seit zwei Jahren im Tierheim und wartet sehnsüchtig auf Familienanschluss. Um Cherry ́s Vermittlungschancen zu erhöhen, ist sie das „Tier der Woche“.

Gerade im Zusammenhang mit schwarzen Katzen steht die Farbe Schwarz symbolisch für Pech und Unheil. Doch spiegelt die Fellfarbe keineswegs den Charakter wieder. Die zehn-jährige Cherry ist neben dem Tierheimmaskottchen Mietze, die dienstälteste Katze im Tierheim in Salzgitter-Bad. „Viele Katzen kommen und gehen. Doch Cherry ist immer noch da“, berichtet Tierheimleiterin Friederike Maibaum. „Unser Team ist sehr traurig, dass sich für Cherry niemand zu interessieren scheint. Dabei ist sie ein so liebenswürdiges Wesen.“

Cherrys Frauchen ist gestorben

Da Cherrxs Frauchen starb und sich niemand um sie kümmern konnte, folgte der Umzug ins Tierheim. Hier stellten die Tierpfleger fest, dass die Fellnase einen Unfall hatte, bei dem der Wirbel im Schwanzansatz gebrochen wurde. Seitdem leidet Cherry an Darmträgheit. Um die Beeinträchtigung zu lindern, bekommt sie täglich Flohsamen in ihr Nassfutter und spezielles Trockenfutter.

Ihre wilde Zeit hat Cherry hinter sich gelassen, sie startet eher gemächlich in den Tag und genießt die ruhigen Momente in ihrem Katzenzimmer. Artgenossen akzeptiert sie, so dass in einem neuen Zuhause gerne eine weitere Katze leben dürfte. Cherry erzählt auch gerne einen Schwank aus ihrer Jugend. Dies tut sie besonders gern, wenn sie nebenher gestreichelt wird. Dann verfällt sie in einen regelrechten Redefluss.

Kater Maxi ist liebenswert

Kater Maxi

Kater Maxi ist der Senior im Katzentrakt. Er ist ein unglaublich liebenswerter und verschmuster älterer Herr. Er verträgt sich gut mit seinen Artgenossen und freut sich über deren Gesellschaft. Maxi bekommt täglich eine Tablette für sein Herz.

Katze Elke sucht ein neues Zuhause mit Freigang

Katze Elke

Elke ist etwa vier Jahre alt. Sie hat im Tierheim ihre Jungen bekommen und aufgezogen. Nun hat auch sie sich ein eigenes Zuhause verdient. Elke ist jedoch noch sehr schüchtern und sucht daher ein ruhiges Zuhause mit geduldigen Dosenöffnern. Wohnt bereits ein friedliche Katze dort, ist das vorteilhaft. Elke möchte nach ihrer Eingewöhnung wieder Freigang haben.

Kristoff sucht viel Sicherheit

Kater Kristoff

Der junge Kater Kristoff wurde 2020 geboren und braucht etwas Zeit, um sich an veränderte Lebenssituationen zu gewöhnen. Er genießt Katzengesellschaft und möchte in seinem neuen Zuhause Freigang haben. Für ihn werden Katzenfreunde gesucht, die ihm die nötige Zeit und Sicherheit schenken.

Wendelin ist verschmust

Kater Wendelin

Wendelin wurde vermutlich 2018 geboren. Er ist ein junger, verschmuster und aufgeschlossener Kater. Er verträgt sich mit anderen Artgenossen und bereit, als Freigänger in ein neues Abenteuer zu starten. Wer bietet ihm diese Chance?