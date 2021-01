Viele Herausforderungen für Salzgitters Schulen in Corona-Krise

Salzgitter. Teils hakt es an technischen Möglichkeiten für Homeschooling. Grundschulleiter beklagen Gesundheitsrisiken durch den Wechsel in Szenario B.

Anfang vergangener Woche ist nach den coronabedingt ausgedehnten Weihnachtsferien auch in Salzgitter die Schule wieder angelaufen. Wie es die aktuelle Situation aber nun mal mit sich bringt, ist hier nur wenig Normalität angesagt.

Die Landesregelungen sehen nämlich vor, dass an den weiterführenden Schulen die Abschlussjahrgänge im sogenannten Szenario B unterrichtet werden, also dem Wechselmodell aus Vor-Ort-Präsenz und Homeschooling. Sofern Abiturkurse nicht mehr als 16 Personen (inklusive Lehrkraft) fassen, ist gar das Szenario A, sprich Vollzeit-Anwesenheit in der Schule, möglich. Alle anderen Schüler ab Jahrgang 5 aufwärts hingegen lernen zunächst bis zum Monatsende komplett daheim - genannt Szenario C.

Salzgitter-Bad: Abi-Kurse lernen in getrennten Räumen - Absage der Prüfungen „nicht nötig“

Hans-Günter Gerhold, Leiter des Gymnasiums Salzgitter-Bad, findet diese Maßnahmen „sehr sinnvoll“, wie er auf Anfrage unserer Zeitung berichtet. „Die Kontaktbeschränkungen gelten derzeit schließlich auch in allen anderen Lebensbereichen, da können Schulen sich nicht ausnehmen“, sagt er. Das Homeschooling samt digitaler Notwendigkeit „läuft gut“ an seinem Gymnasium, auch das Lehrerkollegium habe sich nach Start der ersten Corona-Maßnahmen in 2020 schnell angepasst. Gerhold: „Die Mehrbelastung ist natürlich nach wie vor da, aber wir machen das Beste daraus.“

Die Abiturjahrgänge hingegen sind in Salzgitter-Bad seit Ferienende komplett vor Ort. „Wir teilen die Kurse in zwei Gruppen auf, die von einer Lehrkraft dann in unterschiedlichen Räumen unterrichtet werden“, erklärt der Direktor. Die Variante sei in dieser Altersklasse problemlos händelbar, der Infektionsschutz durch die gängigen Regeln ebenfalls gewährleistet. Den Ausfall der diesjährigen Abi-Prüfungen, wie ihn unter anderem Niedersachsens Schulleitungsverband fordert, hält Gerhold nicht für notwendig: „Die Klausuren werden angepasst, die Schüler haben zudem genügend Vorbereitungszeit.“

Schulleiterin aus Lebenstedt: Es fehlt häufig an digitaler Infrastruktur

„Sicher durch die Pandemie kommen“ will derweil auch Verena Akkermann mit dem Gymnasium Am Fredenberg in Lebenstedt. Daher begrüße sie die Szenario-C-Anordnung für weite Teile ihrer Schülerschaft aus gesundheitspolitischer Sicht, so die Rektorin. Was die technische Machbarkeit anbelange, sehe sie jedoch Defizite: „Häufig mangelt es an der digitalen Infrastruktur.“ Dies fange beim W-Lan im Fredenberger Lehrerzimmer an - stressig für Kollegen, die zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling pendeln - und gelte teils auch in den heimischen vier Wänden der Gymnasiasten.

„Wechsel- und Distanzunterricht können eine gute Sache sein, wenn sämtliche Rahmenbedingungen stimmen“, findet Akkermann. Unter anderem für Videokonferenzen nutzt das GAF, wie ihre Schule auch genannt wird, wie so viele andere die Online-Plattform IServ. Dort kam es aber zum Schulstart 2021 zu technischen Problemen, so dass landesweit Homeschooling-Einheiten ausfallen mussten. Für Akkermann war dies zwar „erwartbar“, wie sie sagt - „gerade auf Videomodule sind wir aber angewiesen, daher sollte so etwas nicht zu häufig vorkommen.“

Einen anderen Aspekt spricht Niklas Nowacki von der Gottfried-Linke-Realschule (ebenfalls Lebenstedt) an: „Wir wünschen uns, dass den Schulen mehr Mittel für Corona-Schutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.“ Hierbei meint der Leiter insbesondere FFP2-Masken „in ausreichender Anzahl“ wie auch Plexiglas-„Spuckschutze“ - Anschaffungen, die aus dem regulären Budget für über 500 Schüler plus Lehrkräfte nicht möglich seien. „In anderen Städten läuft das schon besser“, berichtet Nowacki. Nun baue er auch in Salzgitter auf entsprechendes Handeln.

Der Arbeitsalltag in Szenario B (Jahrgang 10) und C, so der Realschuldirektor, sei nach wie vor herausfordernd, man sehe sich mittlerweile aber „gestählt“. Für „die Kleinen“, gemeint sind hier die Klassen 5 bis 7, sei die Situation dabei „schwieriger als für die Älteren“. Für „extrem wichtig“ hält auch Bettina Buttke, die es als Leiterin der Grundschule Altstadtschule mit noch jüngeren Menschen zu tun hat, den persönlichen Kontakt zwischen Schülern und Lehrern. „Viele Grundschüler können das Homeschooling nicht allein bewältigen.“

Grundschulleiter in Salzgitter: Wechsel ins Szenario B nicht sinnvoll

Die Grundschulen sind auch in Salzgitter mit Beginn dieser Woche ins Szenario B gewechselt, nachdem die ersten fünf Tage nach den Weihnachtsferien ausschließlich im Distanzunterricht stattgefunden hatten. Buttke findet trotz ihrer vorangegangenen Aussagen, dass es „aus Infektionsschutzgründen sinnvoller wäre, dies nicht so zu machen“. Der „ständige Wechsel zwischen den Modellen“ erschwere für Lehrer, Eltern und auch Schüler zudem die Planbarkeit der Dinge.

„Im Szenario B halten sich bis zu 14 Personen aus verschieden Haushalten über längere Zeit in einem Raum auf“, moniert auch Buttkes Amtskollege Jan Rummert von der Grundschule Thiede. Das sei trotz Mindestabstand und regelmäßigem Stoßlüften „viel“. Während im Wechselmodell der Personalaufwand deutlich höher sei, fehlten für einen reibungslosen Distanzunterricht häufig die technischen Mittel.

Rummert: „Unsere Lehrkräfte müssen private Endgeräte und Internetzugänge nutzen, da unser Schul-W-Lan nicht mehrere Videokonferenzen gleichzeitig stemmen kann.“ Auch bei den Schülern zu Hause seien die Voraussetzungen „sehr unterschiedlich“.