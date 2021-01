Einsame Senioren: Schon 680 Anrufe bei Hotline in Salzgitter

Walter R. (74) ist am Ende. „Ich kann nicht mehr, ich bekomme das allein nicht mehr hin. Bis vor kurzem ging es noch, aber jetzt schaffe ich den Alltag nicht mehr. Ich habe niemanden. Niemanden, mit dem ich reden kann.“ In seiner Verzweiflung wandte sich der 74-Jährige an die Redaktion unserer Zeitung.

Anrufe wie diesen kennt Helga Hoffmann vom Team des Seniorenbüros der Stadt. Für Walter R. wäre sie der richtige Ansprechpartner: Um älteren Bürgern als Gesprächspartner und Problemlöser zur Seite zu stehen, haben Hoffmann und ihre Kollegen eine Telefon-Hotline eingerichtet: „Du bist nicht allein“.

Idee entstand im ersten Corona-Lockdown

Wie groß die Einsamkeit besonders unter Senioren ist, zeigen schon die nackten Zahlen: 680 Menschen haben bislang die Nummer der Hotline gewählt, seit sie im März vergangenen Jahres ans Netz ging. „Eine ältere Dame sagte am Telefon: Sie sind diese Woche der erste Mensch, mit dem ich rede. Das war an einem Donnerstag“, berichtet Helga Hoffmann.

Die Idee zu dem Projekt entstand zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns im März 2020. Damals meldeten sich viele verunsicherte Senioren telefonisch oder persönlich im Seniorenbüro. „Sie sorgten sich um die eigene Gesundheit, um die Familie oder um einsame und verlorene, alte Menschen in der Nachbarschaft“, erzählt Jörg Schumann, Fachgebietsleiter im Bereich Soziales und Senioren der Stadt. „Es war absehbar, was die Corona-Situation auslöst, dem wollten wir entgegensteuern.“

Wenn niemand mehr bleibt

Dass soziale Kontakte abreißen und Menschen völlig vereinsamen ist kein Problem, welches erst seit der Pandemie auftritt. „Die Zahl der Menschen, die sich im Alter einsam fühlen, steigt seit Jahren, etwa weil sich traditionelle Familienmodelle auflösen, Kinder weit weg wohnen oder Familien durch Scheidungen zerrissen wurden.“ Auch Altersarmut verhindere oft genug die Teilhabe am sozialen Leben. Aber dass das öffentliche Leben durch das Coronavirus zum Erliegen gekommen ist, verstärkt die Vereinzelung, schildert Schumann.

Über Aushänge, Handzettel und Pressemitteilungen versuchte die Stadt, die Hotline bekannt zu machen. Und weil Telefonkosten für Menschen am Rande des Existenzminimums ein Problem sind, rufen die Mitarbeiter auf Wunsch einfach zurück.

„Viele wollen einfach nur ein bisschen reden“

Oft tasten sich die Anrufer erst einmal mit konkreten Fragen ins Gespräch hinein. Da geht es dann oft um die Pandemie, um Probleme, die mit dem Alter einhergehen. Nach und nach öffnen sich einige Senioren, sagt Hoffmann. „Es sagt ja niemand direkt, dass er einsam ist.“ Viele Anrufende wollten auch einfach ein wenig reden. Andere haben Fragen rund um das Coronavirus. Wieder andere suchen Trost. Helga Hoffmann erinnert sich etwa an einen Mann, der aufgrund der Pandemie Wünsche im Zusammenhang mit einer Beerdigung nicht erfüllen konnte. „Das hat ihn sehr bedrückt.“ Mit den erfahrenen Mitarbeitern der Hotline, zumeist sozialpädagogische Fachkräfte, konnte er sprechen.

Zum Ziel hat sich das Seniorenbüro gesetzt, die Ängste der Menschen zumindest zu lindern, ihnen das Gefühl zu vermitteln, zur Gesellschaft dazuzugehören, aber auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Etwa wenn es um das Thema Pflege geht. Oder einfach nur, um mal wieder eine freundliche Stimme zu hören und ein wenig zu plaudern. Wenn gewünscht, kann im zweiten Schritt auch noch eine intensivere persönliche Beratung erfolgen. Oder die Anrufer werden an die richtigen Ansprechpartner bei anderen Stellen vermittelt.

Männer rufen selten an

Aber auch in den Seniorentreffs der Stadt gibt es trotz der Einschränkungen durch die Virus-Pandemie einige Angebote unter Corona-Bedingungen: Etwa eine Mediensprechstunde in Lebenstedt, wo es Tipps zum Umgang mit Computer, Tablet und Smartphone gibt, oder Kreativangebote wie das Herstellen von Seife.

Über die Hotline hingegen versucht man auch jene zu erreichen, die nicht in die Seniorentreffs kommen. Sei es, weil sie sich schämen oder sie diesen größeren Schritt nicht gehen wollen oder können.Meistens sind es Frauen, die anrufen. Sie sind auch gesprächsbereiter, sagt Hoffmann. „Männer haben wohl oft das Gefühl: Ich muss Probleme allein lösen. Viele finden es nicht männlich, Hilfe zu suchen“, sagt Jörg Schumann.

Auch Walter R., der sich in seiner Not an Zeitung wandte, weil er keinen anderen Weg mehr wusste, bekam einen Rückruf vom Seniorenbüro und die dringend benötigte Hilfe.Jörg Schumann weiß: „Die Hotline ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“ angesichts des Ausmaßes des Problems. Aber sie ist ein Anfang.

Fakten:

Ziel der Hotline des Seniorenbüros der Stadt Salzgitter ist es, Ängste zu nehmen, gesellschaftliche Zugehörigkeit zu vermitteln, Ratgeber zu sein, Alltagsplaudereien zu ermöglichen sowie Kontakte zu relevanten Stellen herzustellen. Eine Ansprechpartnerin, ein Ansprechpartner steht unter der Telefonnummer (0151 / 42660470) bereit. (Rückruf ist möglich). Die Zeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Auch für pflegende Angehörige stellt die Corona-Pandemie eine zusätzliche Herausforderung dar. Für ihre Anliegen, Sorgen und Fragen gibt es ebenfalls eine Hotline der Stadt unter (05341) 841732. Auch sie ist montags, dienstags, freitags von 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr erreichbar.

Die Seniorentreffs der Stadt in Salzgitter-Bad, Lebenstedt und Thiede sind nach Absprache geöffnet. Dort können Einzelgespräche nach Vereinbarung stattfinden, um den Alltag der Betroffenen zu erleichtern. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff Salzgitter-Bad, Braunschweiger Str. 137a, unter der Rufnummer (05341) 839-2230, Seniorentreff Lebenstedt, Am Strumpfwinkel 24, unter Telefon 14611 und Seniorentreff Thiede, Pappeldamm 76 unter Telefon 2449033 entgegen.

Die Mediensprechstunde des Seniorentreffs Lebenstedt fand unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erstmals im Januar statt. Für diese Sprechstunde werden Einzelgespräche mit dem Dozenten vereinbart. Während eines Einzeltermins steht der Dozent für Fragen und Probleme im Umgang mit Smartphone, Laptop oder PC zur Verfügung. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff unter (05341) 14611 entgegen.

Das Seniorenbüro gibt regelmäßig die Zeitschrift „Älter werden“ heraus mit Tipps, Angeboten und Austauschmöglichkeiten. Sie liegt an vielen Stellen aus und ist auch als pdf-Datei abrufbar. Auch Leserbeiträge werden veröffentlicht. https://www.salzgitter.de/soziales/downloads/fd-50-senioren/Seniorenzeitung042020.pdf