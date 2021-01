Wegen Corona: Prozess gegen Paten von Salzgitter erneut abgesagt

Braunschweig/Salzgitter. Es geht um Drogenhandel im Wolfenbütteler Gefängnis. Am kommenden Mittwoch sollte die Neuauflage eines großen Prozesses mit vier Angeklagten beginnen.

Der zweite Anlauf im Prozess um den bandenmäßigen Handel mit Rauschgift in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel endet, bevor er beginnt. Wegen der Infektionslage sagt das Braunschweiger Landgericht das Großverfahren, das am 27. Januar starten sollte, nun ab. Im Frühjahr 2020 hatte man die Hauptverhandlung nach knapp einem Dutzend Verhandlungstagen abgebrochen – auch hier aufgrund der hereinbrechenden Corona-Pandemie. Nun sollte die Sache neu aufgerollt werden.

Drogen kamen per Drohne und Haftpost ins Gefängnis, sagen Ermittler

Von den vier Angeklagten laufen drei nicht weg: Sie sitzen derzeit wegen anderer Verbrechen in Strafhaft. Gemeinsam sollen die drei Männer im Gefängnis in der Lessingstadt einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln aufgezogen haben. Mindestens ein Jahr lang, zwischen Mai 2018 und April 2019, so der Vorwurf der Anklage.

Kopf der Bande, glaubt die Staatsanwaltschaft Braunschweig, ist ein 28 Jahre alter Häftling, der als „Pate von Salzgitter“ bekannt ist. Der vorbestrafte Schwerverbrecher gehört zu einem arabischen Clan. Die Polizei rechnet ihn der organisierten Kriminalität zu. Seine Frau soll sich aus der Freiheit heraus um die Finanzen gekümmert haben. Die Drogen habe man über die Gefängnismauern geworfen oder per Haftpost auf mit künstlichen Cannabinoiden bedampftem Papier hereingeschmuggelt.

Gericht baut auf Prozessbeginn im Sommer

Ab dem 27. Januar waren 17 Verhandlungstage angesetzt. Die Absage erfolgt nun aufgrund der hohen Anzahl der Prozessbeteiligten – rund 30 Personen wären im Saal präsent gewesen, teilt das Landgericht mit. Zudem wären erhöhte Sicherheitsvorkehrungen nötig gewesen.

Nach Auffassung der zuständigen achten Strafkammer könne wegen des aktuellen Infektionsgeschehens „ein reibungsloser Ablauf der Hauptverhandlung nicht gewährleistet werden“. Bei der Planung hatte man zeitweise sogar erwogen, die Braunschweiger Stadthalle anzumieten.

Der Prozess soll nun voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beginnen.